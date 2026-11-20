La fiscalización integral incluye el análisis de balances, libros societarios y procedimientos internos. Además, aclararon que todavía no hay conclusiones sobre la situación de la entidad.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:14hs.

El Gobierno de Misiones puso en marcha una fiscalización integral de la Cooperativa de Electricidad de Eldorado Limitada (CEEL), con el propósito de evaluar su funcionamiento institucional y verificar el cumplimiento de sus obligaciones administrativas, contables, legales y financieras.

La revisión está a cargo del Ministerio de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración y forma parte de un esquema provincial de supervisión de entidades del sector.

Qué aspectos serán revisados

Los equipos técnicos analizarán los balances, los libros societarios y la regularidad de los procedimientos administrativos internos. También examinarán el funcionamiento de los órganos de conducción y el cumplimiento de las normativas que regulan la actividad de la cooperativa.

La intervención se produce en un contexto de dificultades internas para la entidad, que en los últimos meses atravesó cuestionamientos vinculados con sus procesos electorales y conflictos gremiales por reclamos salariales y laborales.

Desde el Gobierno provincial indicaron que la fiscalización no supone conclusiones anticipadas ni implica la aplicación de sanciones antes de completar el análisis. El objetivo es elaborar un diagnóstico sobre la situación de la cooperativa a partir de la documentación y las verificaciones correspondientes.

El proceso también contempla asistencia técnica para aquellas entidades que necesiten ordenar su administración o regularizar situaciones pendientes.

Por el momento, no se dieron a conocer resultados ni observaciones definitivas sobre la CEEL, que presta servicios de energía eléctrica, agua potable y otras prestaciones esenciales para miles de usuarios de Eldorado y localidades de la zona norte.