El Economista Emiliano Lysiak, investigador de Inta Cerro Azul, investigó porqué cuando el precio del novillo baja, la carne no es más barata. Recibió el reconocimiento al mejor trabajo sobre la cadena de ganados y carnes en la 56º Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:03hs.

Emiliano Lysiak, investigador de Inta Cerro Azul,

Desde el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) Misiones compartieron la investigación del Economista Emiliano Lysiak. El trabajo plantea que cuando aumenta el precio del ganado, el consumidor suele encontrar rápidamente ese incremento en el mostrador. Sin embargo, cuando el valor de la hacienda baja, la reducción no siempre llega con la misma velocidad al precio de la carne.

Este comportamiento, explican desde el Inta Misiones, conocido en economía como asimetría en la transmisión de precios, fue el eje de una investigación del Economista Emiliano Lysiak, investigador de INTA Cerro Azul, que recibió el reconocimiento al mejor trabajo sobre la cadena de ganados y carnes en la 56º Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Agraria (AAEA).

El estudio, titulado “Transmisión de precios simétrica y asimétrica en la cadena de la carne vacuna en Argentina: un enfoque no lineal basado en modelos NARDL (1995-2026)”, fue distinguido por la AAEA y el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), en el marco del encuentro realizado en Buenos Aires.

La investigación

La investigación, según lo divulgado, puso en números un fenómeno que suele aparecer en las discusiones sobre el funcionamiento de los mercados: si los aumentos y las bajas de precios se trasladan de igual manera entre los distintos eslabones de una cadena productiva.

“Generalmente, uno ve que cuando los precios de los proveedores suben, el precio al consumidor sube. Pero cuando el precio de los proveedores baja, el precio del consumidor no suele bajar a la misma velocidad”, explicó Lysiak en una nota compartida por el Inta.

Para comprobarlo, según lo publicado, el investigador analizó series mensuales de precios correspondientes al período 1995-2026 y estudió dos relaciones: la evolución del precio del ternero respecto del novillo y la del precio del novillo respecto de la carne que paga el consumidor.

El resultado

Uno de los principales resultados fue que la relación entre el precio del ternero y el novillo presenta un comportamiento relativamente simétrico. Es decir, cuando sube el valor del novillo, el precio del ternero acompaña esa tendencia y, cuando baja, también tiende a hacerlo. Las diferencias que pueden aparecer por factores estacionales, climáticos o de mercado se corrigen progresivamente.

Distinto es el comportamiento entre el precio del novillo y el que paga el consumidor por la carne. Allí, el estudio encontró una transmisión asimétrica, los aumentos se trasladan con mayor rapidez que las reducciones. “Se verifica un fenómeno que hoy le están llamando 'sube como cohete, baja como pluma'. Cuando subía el precio del novillo, rápidamente el precio al consumidor subía. Pero cuando el precio del novillo bajaba, esas bajas no eran transmitidas al consumidor con la misma velocidad”, señaló.

Consecuencias

Esta diferencia, según explica el trabajo, tiene consecuencias económicas porque, durante el período que demora el ajuste, pueden modificarse los márgenes de ganancia de los distintos eslabones de la cadena. Según explicó Lysiak, esa transferencia puede involucrar a frigoríficos, matarifes y actores de la comercialización.

El estudio también abre interrogantes sobre las causas que explican las asimetrías. Entre las hipótesis que plantea la literatura económica aparecen las fallas en la transmisión de información, las regulaciones, la gestión del inventario, las cuestiones impositivas, la concentración de determinados eslabones y el comportamiento de la demanda.

Los desafíos

Para Lysiak, avanzar en esa dirección constituye uno de los principales desafíos de futuras investigaciones: “Las asimetrías generan imperfecciones en el funcionamiento de los mercados, alejándose de condiciones de eficiencia. Este fenómeno puede afectar las decisiones de los consumidores y productores, impidiendo que estos realicen elecciones óptimas debido a las distorsiones”