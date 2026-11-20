La localidad de Tupanciretã, en el estado de Rio Grande do Sul, sufrió el impacto de un temporal con ráfagas de hasta 114 kilómetros por hora. Está ubicada a unos 200 kilómetros de la frontera con Misiones. Más de 5.000 viviendas quedaron destechadas y las autoridades investigan si el fenómeno pudo incluir un tornado.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:32hs.

Un violento temporal provocó una emergencia en Tupanciretã, una ciudad del sur de Brasil que quedó seriamente dañada tras el paso de una tormenta durante la madrugada de este viernes. El último balance confirmó tres personas fallecidas y alrededor de 60 heridas, mientras continúan las tareas de asistencia y el relevamiento de los destrozos.

La localidad, situada en el centro-oeste de Rio Grande do Sul y a unos 200 kilómetros en línea recta de la frontera con Misiones, fue alcanzada por un sistema de tormentas que combinó lluvias intensas, granizo y fuertes ráfagas de viento. Una estación meteorológica registró velocidades de hasta 114 kilómetros por hora.

Miles de viviendas quedaron afectadas

La magnitud de los daños quedó reflejada en el relevamiento de la Defensa Civil estadual, que contabilizó más de 5.000 viviendas destechadas sobre un total aproximado de 8.500 casas. También se registraron árboles y postes caídos, estructuras destruidas y calles bloqueadas por los escombros.

El hospital local sufrió daños que complicaron su funcionamiento y obligaron a trasladar a once pacientes a centros de salud de municipios cercanos. Además, cuatro establecimientos educativos estatales resultaron afectados y permanecen bajo evaluación.

La caída de árboles y los daños en el tendido eléctrico dejaron a la ciudad con interrupciones en el suministro de energía, además de dificultades en los servicios de agua, telefonía e internet.

Entre las víctimas fatales fue identificado Ronaldo Machado Salles, quien se desempeñó como presidente de la Cámara de Vereadores del municipio. Las identidades de las otras dos personas fallecidas no habían sido difundidas en los primeros reportes. También se investiga una posible cuarta muerte.

Meu Deus do céu parece que caiu uma bomba em Tupanciretã. O tornado ACABOU com a cidade. https://t.co/lXNmt9Lqtk — Nico ðŸ‡ªðŸ‡ª (@Nicoss1607) November 20, 2026

Investigan si se trató de un tornado

La Defensa Civil de Rio Grande do Sul atribuyó los destrozos al paso de una supercélula, un sistema de tormentas de gran intensidad capaz de generar vientos destructivos, granizo y, en determinadas condiciones, tornados.

Sin embargo, las autoridades todavía no confirmaron que se haya producido un tornado. Entre las hipótesis también se analiza la posibilidad de una microexplosión atmosférica, un fenómeno que genera corrientes descendentes de aire y puede provocar ráfagas muy fuertes al llegar a la superficie.

Ante la emergencia, el gobierno estadual dispuso una asistencia inicial de 2 millones de reales para financiar maquinaria, equipos y tareas de recuperación. También movilizó a organismos de Defensa Civil, bomberos y fuerzas de seguridad, además de organizar el envío de agua, alimentos, colchones, frazadas, lonas, chapas y generadores eléctricos.

El impacto de los temporales alcanzó a otras localidades de Rio Grande do Sul. El balance provincial difundido este viernes registró daños en 25 municipios y más de 3.400 personas afectadas por distintos episodios de viento, granizo, lluvias intensas e inundaciones durante la semana.

Tupanciretã hoje após a passagem do tornado que provocou grande destruição no município nesta sexta-feira (20). “A cidade acabou”, relatou o prefeito de Tupanciretã, Gustavo Terra, após o temporal. A prefeitura estima que cerca de 8 mil residências tenham sido destelhadas, que mais de 90% da cidade tenha sido atingida e ainda não há um levantamento oficial da quantidade de vítimas. O município ainda pode enfrentar um novo temporal. A população deve permanecer atenta às condições climáticas e aos alertas da Defesa Civil. — Guilherme Todeschini (@guitodeschini) November 20, 2026