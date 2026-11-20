El servicio funciona desde octubre en el Parque de la Salud y centraliza la provisión de medicamentos oncológicos y de soporte. También permite distribuir tratamientos en hospitales y localidades del interior.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:00hs.

El Instituto Misionero del Cáncer (IMC) puso en funcionamiento su Banco de Drogas, un servicio destinado a centralizar la provisión de medicamentos para pacientes oncológicos de toda Misiones. La nueva modalidad comenzó a operar en octubre de 2026 y permite organizar el circuito de prescripción, control y entrega de tratamientos desde la farmacia del establecimiento, ubicado en el Parque de la Salud de Posadas.

La iniciativa contempla tanto medicamentos utilizados para tratar distintos tipos de cáncer como aquellos destinados a controlar síntomas y efectos adversos derivados de las terapias. De esta manera, el instituto incorpora un sistema propio para gestionar la medicación y facilitar el acceso de los pacientes a los tratamientos.

Cómo funciona el nuevo servicio

El circuito comienza en el consultorio, donde el oncólogo realiza la prescripción mediante una receta digital que llega directamente a la farmacia del IMC. A partir de allí, se ponen en marcha dos instancias de auditoría: una social, que verifica la situación socioeconómica y la cobertura del paciente, y otra médica, que evalúa la indicación del tratamiento.

Luego, el equipo de farmacia realiza un último control antes de entregar los medicamentos. Este procedimiento busca garantizar que cada paciente reciba la medicación correspondiente y que la distribución se realice de acuerdo con las indicaciones profesionales.

La modalidad de entrega depende del tipo de tratamiento. Los medicamentos que deben administrarse en hospitales de día son enviados directamente a las farmacias de los establecimientos donde los pacientes reciben atención, como el Hospital Madariaga y el Hospital Pediátrico, entre otros.

En cambio, los tratamientos por vía oral pueden retirarse en la farmacia del Instituto Misionero del Cáncer. Para quienes residen en otras localidades de Misiones, se establecieron mecanismos de distribución que permiten hacer llegar la medicación al interior sin necesidad de trasladarse hasta Posadas por cada entrega.

Atención de lunes a viernes

La responsable del Servicio de Farmacia, Mariela Toumanian, explicó que la puesta en marcha del Banco de Drogas apunta a concentrar la atención farmacéutica oncológica en un mismo espacio y simplificar las gestiones que deben realizar las personas durante sus tratamientos.

Uno de los cambios es que los pacientes pueden completar el recorrido entre la consulta médica y la farmacia dentro del propio instituto, sin tener que realizar trámites adicionales en otros puntos.

El servicio funciona de lunes a viernes, de 7 a 18, en la farmacia del IMC, dentro del Parque de la Salud.

La incorporación del Banco de Drogas se suma a otros desarrollos del instituto, que durante los últimos meses avanzó en investigación oncológica, ensayos clínicos y la incorporación de equipamiento de alta complejidad para el diagnóstico y seguimiento de pacientes.