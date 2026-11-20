Santo Pipó y Capioví tendrán sus eventos el 28 de noviembre, mientras que Ruiz de Montoya y Jardín América abrirán la agenda este fin de semana.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:06hs.

La agenda cultural de la zona centro de Misiones tendrá movimiento durante los dos próximos fines de semana, con propuestas para distintos públicos. Las actividades comenzarán este sábado en Ruiz de Montoya, continuarán el domingo en Jardín América y tendrán nuevas convocatorias el 28 de noviembre en Santo Pipó y Capioví.

Música y tradición en Ruiz de Montoya y Jardín América

En Ruiz de Montoya, este sábado 21 se realizará la serenata a Santa Cecilia, patrona de la música. La convocatoria está abierta a artistas de la zona que quieran sumarse a la celebración, que contará con la participación de Fabián Meza.

La programación continuará el domingo 22 con un almuerzo en el Salón Santa Cecilia, donde habrá música en vivo a cargo de RP 2000.

Por su parte, el Complejo Municipal Saltos del Tabay, en Jardín América, recibirá este domingo una propuesta musical con las actuaciones de Grupo Momentos y Luciano y su grupo. La iniciativa busca sumar espectáculos en vivo a las actividades que se desarrollan en uno de los principales atractivos turísticos de la localidad.

Santo Pipó y Capioví, con propuestas para el 28 de noviembre

La agenda tendrá otro capítulo el sábado 28 de noviembre en Santo Pipó, donde se realizará la Fiesta Provincial del Mate en el Polideportivo Municipal. La celebración incluirá presentaciones musicales y de danza, además de la elección de la nueva reina, que representará al evento durante el próximo año.

Ese mismo día, Capioví pondrá en marcha una nueva edición de sus tradicionales veladas navideñas. La apertura estará marcada por el encendido del árbol de Navidad, una ceremonia que cada año convoca a visitantes de distintos puntos de Misiones y de otras provincias.

Uno de los principales atractivos de la primera noche será la presentación del cantante Axel, cuya actuación genera expectativas entre quienes esperan el inicio de la programación navideña.

Con propuestas que combinan música, celebraciones populares y actividades turísticas, las cuatro localidades ofrecerán alternativas para disfrutar de los próximos fines de semana en la provincia.