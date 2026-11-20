Ahora piden abordar la idea con responsabilidad, información técnica y visión estratégica. Es lo que sostienen desde la Asociación Civil, Forestal y Ambiental de Misiones. Desde principio de año, el tema se está debatiendo en Misiones.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:09hs.

La EBY es un proyecto binacional

“El debate sobre la eventual construcción de una represa hidroeléctrica en nuestra provincia debe abordarse con responsabilidad, información técnica y una visión estratégica de largo plazo”, es lo que planteó este viernes 20, la Asociación Civil Forestal y Ambiental de Misiones (Afami) presidida por el ingeniero forestal Nicolás Ocampo. De esta manera, esta entidad también se mete en parte en el debate que se lleva a cabo en la provincia, en torno a la generación de energía. De hecho, el jueves 19 se desarrolló una jornada sobre “Misiones: Energía, Desarrollo y Decisiones”. Tal convocatoria se realizó en el Centro Cultural La Estación, en el auditorio Tierra sin Mal, impulsada por la Confederación Económica de Misiones (CEM), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones (CPIM) y la Universidad Nacional de Misiones (Unam), entre otras instituciones.

Tal como informó El Territorio, allí se concluyó que la disponibilidad y el precio de la energía inciden sobre los costos operativos de las empresas, la competitividad de las industrias y las posibilidades de incorporar inversiones. En ese contexto, la discusión apuntó a identificar las limitaciones actuales y las condiciones necesarias para sostener el desarrollo de las actividades productivas. A las exposiciones económicas se sumaron análisis técnicos sobre la realidad energética provincial, el potencial de generación y el papel que podría desempeñar la hidroelectricidad en una estrategia de desarrollo de largo plazo. La discusión sobre las alternativas de generación también incorpora el proyecto hidroeléctrico Corpus-Pindo-í.

La propuesta forma parte de uno de los debates de mayor alcance territorial y político para Misiones, tanto por sus implicancias energéticas como por los antecedentes sociales e institucionales que condicionan por ahora iniciativa de este tipo.

Las represas

Misiones tiene una central hidroeléctrica propia en funcionamiento como es la Central Hidroeléctrica Urugua-í, operada por Energía de Misiones sobre el arroyo Urugua-í y otro proyecto similar en funcionamiento, sobre el río Paraná compartido con Paraguay que es la Represa Binacional Yacyretá (EBY).

Desde principio de año

Desde principio de año, la idea de mayor generación de energía volvió a instalarse en el centro del debate en Misiones. Es lo que había sucedido también en aquel jueves 23 de abril, cuando se realizó en el Consejo Profesional de Ingeniería de Misiones una exposición técnica vinculada a Corpus y a las alternativas energéticas para el desarrollo de la provincia.

En forma previa y posterior, se conocieron muchas definiciones a lo largo de toda la provincia y con diversos actores, respecto a la demanda energética y las limitaciones que tiene Misiones para crecer, atraer inversiones y sostener su desarrollo.

En aquel encuentro, el delegado de la Comisión Mixta del Paraná (Comip), José Antonio López definiría el potencial del que se está hablando, de que “Corpus es para Misiones, lo que para Neuquén es Vaca Muerta”. Es decir, por ahora un potencial dormido.

Desarrollo

Del mismo modo, el ingeniero Marcelo Cassin, con más de 40 años de experiencia en el sector eléctrico argentino y regional, había indicado a El Territorio que “el proyecto puede generar recursos fiscales, regalías, por lo tanto, entiendo es una plataforma de desarrollo que mejorará sustancialmente la vida de los misioneros”.

Enrique Guardo director de Gestión del Comip, en sus intervenciones viene planteando que “el recurso que tiene Misiones es el agua y es tan complejo creer que se pueda negar usarlo de forma razonable, para eso hay leyes y protocolos y para eso Corpus hoy es mucho mejor en términos de afectación ambiental. El Corpus de Itacuá del año 96 del plebiscito tenía características que Corpus Pindoí no tiene y lo hace totalmente equilibrado, en generación, desarrollo económico social y sostenibilidad ambiental”, había planteado a El Territorio.

Lo que dicen

Como se indicó, ahora mediante un comunicado se sumó Afami, al debate. Desde esta entidad que impulsa el desarrollo productivo, forestal y ambiental de pequeños y medianos productores, dicen entender los importantes beneficios económicos y productivos que una obra de esta magnitud podría generar; sumado a la disponibilidad de energía. “Constituye un factor clave para el desarrollo industrial, la generación de empleo, el agregado de valor a la producción y el crecimiento de las comunidades”.

Sin embargo, no deja de plantear que “una decisión de estas características no puede reducirse a una postura de ‘sí’ o ‘no”.

Es ahí donde plantea que la construcción de una represa implica impactos ambientales y sociales de gran magnitud, algunos de ellos irreversibles y difíciles de cuantificar al momento de evaluar sus efectos sobre la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras.

Analizar alternativas

Por ello desde Afami consideran que “antes de avanzar en obras de gran escala, resulta indispensable analizar todas las alternativas disponibles para mejorar el abastecimiento energético de la provincia. La energía más económica y sustentable es aquella que no se pierde. Por ello, reducir las pérdidas en los sistemas de transmisión y distribución eléctrica, modernizar la infraestructura existente, promover la eficiencia energética e incorporar nuevas tecnologías deben ser prioridades dentro de una estrategia energética integral”.

Intereses

En el comunicado plantean “somos conscientes de que en este tipo de debates suelen confluir diversos intereses económicos y políticos. Por ello, creemos que cualquier decisión debe priorizar el interés general de los misioneros por sobre los intereses sectoriales o particulares, garantizando transparencia, acceso a la información y una amplia participación ciudadana”.

La propuesta

Finalmente proponen la conformación de mesas de diálogo con participación del Gobierno provincial, el sector privado, las instituciones técnicas, las universidades, las organizaciones de la sociedad civil y los sectores productivos, “con el objetivo de definir qué modelo de desarrollo industrial, productivo y urbanístico queremos para Misiones y, a partir de ese consenso, construir una política energética de Estado que trascienda los gobiernos y otorgue previsibilidad para las próximas décadas”.

Mientras ese debate se desarrolla, “solicitamos que se impulsen políticas concretas para ampliar la generación de energía mediante biomasa forestal, pequeños aprovechamientos hidroeléctricos y energía solar, aprovechando los recursos naturales y las condiciones con las que cuenta nuestra provincia. Estas alternativas, adecuadamente planificadas y evaluadas, pueden contribuir a fortalecer el abastecimiento energético, diversificar la matriz de generación y reducir la dependencia de fuentes externas, con posibilidades de implementación a menor escala y, en términos generales, con impactos ambientales y sociales potencialmente menores que los asociados a grandes obras hidroeléctricas. Asimismo, permiten generar empleo local, agregar valor a la producción forestal y promover un desarrollo energético más distribuido y sustentable”.

Desde Afami añadieron “creemos que Misiones necesita una planificación energética para los próximos 30 o 50 años, basada en evidencia científica, criterios ambientales, competitividad productiva y consenso social. Esa planificación debe definir primero qué provincia queremos construir, cuáles serán sus objetivos de desarrollo industrial, productivo, urbanístico y ambiental, y recién a partir de esa visión consensuada establecer la infraestructura energética que necesitaremos para sostener ese crecimiento. Las decisiones sobre infraestructura estratégica deben responder a un proyecto de provincia ampliamente debatido y consensuado, y no únicamente a las necesidades coyunturales de un determinado momento. Como institución comprometida con el desarrollo forestal, ambiental y productivo de Misiones, reafirmamos nuestra voluntad de participar activamente en un debate serio, transparente y basado en evidencia, poniendo siempre en el centro el bienestar de la provincia, la conservación de nuestros recursos naturales y las oportunidades de desarrollo para las generaciones presentes y futuras”.