El Ministerio de Gobierno, a través de la Policía de Misiones, inició relevamientos en las zonas afectadas por las intensas lluvias y fuertes vientos registrados este viernes, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar las intervenciones necesarias con los organismos provinciales, municipios y áreas de servicios. Hasta las 17, se contabilizaron ocho postes caídos, cinco árboles derribados y dos casas de San Antonio y Puerto Iguazú. El centro de la ciudad de las Cataratas sigue sin energía.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:58hs.

El Ministerio de Gobierno, a través de la Policía de Misiones y sus Unidades Regionales V de Puerto Iguazú y XII de Bernardo de Irigoyen, inició relevamientos en las zonas afectadas por las intensas lluvias y fuertes vientos registrados este viernes, con el objetivo de evaluar los daños y coordinar las intervenciones necesarias con los organismos provinciales, municipios y áreas de servicios. Hasta las 17 horas, se contabilizaron ocho postes caídos, cinco árboles derribados y dos viviendas familiares dañadas en San Antonio y Puerto Iguazú.

De acuerdo con el informe general de la Dirección General de Seguridad, actualizado a las 17de este viernes, los principales daños se registraron en San Antonio, donde efectivos de la Unidad Regional XII constataron dos viviendas afectadas, cuatro árboles caídos y siete postes del tendido eléctrico derribados. Estas situaciones provocaron interrupciones en el suministro de energía y daños materiales en propiedades de la zona.

Por otra parte, en Puerto Iguazú, efectivos de la Unidad Regional V verificaron la caída de un árbol sobre la vía pública, en la intersección de la avenida Victoria Aguirre y la calle Curipí, donde intervino personal municipal para despejar el sector.

Asimismo, en la intersección de la avenida República Argentina y la calle Palmeras se registró la caída de un poste sobre la calzada, lo que generó inconvenientes para la circulación.

En tanto, la Policía de Misiones continúa con el seguimiento de las condiciones climáticas y el relevamiento de las zonas afectadas, a fin de facilitar la coordinación de las tareas preventivas y de asistencia junto con los organismos competentes.

Finalmente, desde la Dirección General de Seguridad informaron que las restantes Unidades Regionales de la provincia no registraron novedades relacionadas con las condiciones climáticas hasta el cierre del relevamiento.

La tormenta se desató pasadas las 14 de este viernes en Iguazú y gran parte de la ciudad de Iguazú sigue sin energía electrica y los comercios del centro trabajan con grupos electrogenos para mantener sus puertas abiertas.

Los fuertes vientos afectaron a la zona centro de la ciudad y a los barrios de las zonas bajas, que aún no tienen energía.

Con información de Corresponsalia Iguazú

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