El ladrón escapó con dos relojes y una cadena de oro tras romper una vidriera en Aristóbulo del Valle. Horas después fue detenido con los elementos robados.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 16:11hs.

Un hombre de 32 años fue detenido pocas horas después de robar en una joyería de Aristóbulo del Valle, donde había forzado una vidriera para llevarse dos relojes y una cadena de oro. Aunque escapó con los objetos, las cámaras de seguridad permitieron reconstruir sus movimientos y localizarlo cuando caminaba por la vía pública. Tenía todos los elementos sustraídos en su poder.

El robo se produjo este viernes, cerca de las 5.30, en un comercio ubicado sobre la calle 25 de Mayo. El delincuente habría aprovechado la tranquilidad de la madrugada para violentar la parte inferior de la vidriera e ingresar al local.

Entre los objetos que se llevó había un reloj plateado marca Tressa, otro dorado marca Casio y una cadena dorada con un dije en forma de corazón que tenía grabado el número 15.

Tras la denuncia, efectivos de la Comisaría de Aristóbulo del Valle, dependiente de la Unidad Regional XI, iniciaron las tareas investigativas y analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad del lugar. El registro permitió obtener pistas sobre la identidad del sospechoso y reconstruir el recorrido que realizó después del robo.

A partir de esos datos, los policías desplegaron recorridas y averiguaciones en distintos sectores de la localidad hasta que encontraron a Gerardo Antonio A. (32), mientras caminaba por la vía pública.

Durante la identificación, constataron que llevaba consigo los dos relojes y la cadena denunciados como robados. El hombre fue detenido y todos los elementos quedaron secuestrados para su posterior restitución al propietario.

El sospechoso quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes.