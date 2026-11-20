El piloto de Eldorado dominó los entrenamientos y la primera clasificación de la clase menor del Turismo Pista. Mañana buscará quedarse con la última pole del año.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 17:30hs.

El piloto de Eldorado Santiago Possiel (Chevrolet Corsa) dominó los entrenamientos y la primera clasificación de la Clase Uno del Turismo Pista en el Gran Premio Coronación, Copa Tulio Crespi, evento que corresponde a la última fecha de la temporada 2026 y que se disputa en el autódromo de Rafaela en Santa Fe.

A primera hora, el misionero salió a cumplir con los entrenamientos con el Chevrolet Corsa del Fiornovelli Sport Group. En la primera tanda se ubicó tercero con un tiempo de 1m51s845/100. En la segunda tanda, tras establecer un tiempo de 1m51s192/1000 se llevó la tanda libre y eso le permitió a Possiel quedarse con lo mejor de la general.

El piloto de Eldorado superó por 182 milésimas a Pablo Matich (Fiat Uno) y por 293 a Lucas Bayala (Fiat Uno), mientras que William Bull (Fiat Uno) se metió cuarto, a 439 y Martín Collodoro (Fiat Uno) cerró el top cinco, a 462.

En el cierre de la jornada, la Clase Uno disputó la primera clasificación del fin de semana y Possiel marcó 1m51s085/1000 para la mejor vuelta al trazado de 4.740 metros de extensión para ser el mejor de su grupo y de la general.

El eldoradense le sacó 293/1000 a Tomás Arevalo (Chevrolet Celta) y 798/1000 a Lucas Bayala (Fiat Uno), quienes fueron segundo y tercero.

El sábado se disputará la segunda tanda clasificatoria desde las 8.55 y las series a partir de las 13.09 que se podrá ver por Motor Play. Mientras que, el domingo será el turno de la final, a un máximo de 25 minutos, desde las 11:20 con transmisión de Canal 9.