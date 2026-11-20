Se trata del primer fallo en la jurisdicción y sienta un precedente que abre la misma posibilidad de asistencia para otros casos. El afiliado padece glaucoma neovascular y diabetes, patologías que derivaron en una ceguera y la imposibilidad de valerse por sí mismo.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:10hs.

Tras una larga batalla judicial contra el PAMI, esta semana se efectivizó un fallo de la Justicia Federal de Oberá que obliga al organismo nacional a cubrir los costos de alojamiento de un afiliado en un hogar de ancianos.

Se trata del primer fallo en la jurisdicción que se resolvió de esa manera y sienta un precedente que abre la misma posibilidad de asistencia para otros casos que lo requieran.

La citada resolución benefició a Miguel Ángel Sánchez (67). Los problemas del afiliado del PAMI comenzaron a causa del glaucoma neovascular y la diabetes, patologías que derivaron en una ceguera y la imposibilidad de valerse por sí mismo.

Radicado en Oberá desde hace muchos años, ya en 2022 tuvo que recurrir a la Justicia Federal para obtener una medicación específica, aunque el daño estaba hecho y fue imposible revertir el cuadro.

Sin familiares que lo asistan, Sánchez fue alojado en el Hogar de Ancianos de la Municipalidad, en Villa Svea.

En paralelo, la Defensa Oficial Federal, que ya había actuado a su favor en 2022, interpuso una medida cautelar contra el PAMI -delegación Oberá- para garantizar cobertura médica integral y alojamiento permanente en un hogar de asistencia.

Pero el paciente no se adaptó al geriátrico, tuvo una crisis y en junio del año pasado fue internado en una clínica psiquiátrica, aunque se probó que no posee ninguna patología de ese tipo.

Así comenzó un proceso que demandó más de un año, hasta que finalmente “logramos probar que no puede estar ahí porque no tiene una enfermedad psiquiátrica y logramos que lo deriven al Hogar Germano Argentino, con costos a cargo de PAMI, muy inferiores a los que posee la clínica donde estaba”, explicaron desde la Defensa Oficial Federal.

Además, remarcaron que “es el primer y único caso en la jurisdicción que se resolvió así, lo que abre la posibilidad para otros casos graves como este”.