Una capacitación para optimizar recursos y ventas inmobiliarias

La jornada, de nivel intermedio y en formato híbrido, propuso trabajar con herramientas reales de investigación de mercado, desde el análisis con Google hasta el estudio de la competencia.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 18:58hs.

El jueves 19 se realizó la capacitación “Marketing Basado en Datos: Cómo optimizar recursos y ventas en el mercado” en el cuarto tramo de la costanera de Posadas, que se podía cursar de manera presencial o virtual. La propuesta impulsada por la Camara Inmobiliaria de Misiones partió de una idea: el marketing, y en particular el del rubro inmobiliario, está evolucionando, y las agencias tradicionales necesitan digitalización, posicionamiento y generación constante de contenidos. La jornada tuvo un enfoque práctico. Primero se investigaba el mercado para definir nichos con criterios claros, y luego se analizaba la competencia para construir una diferenciación estratégica. Para eso se trabajaba con análisis de mercado con Google, validación con datos, estudio de la competencia, mapeo de oportunidades y armado de una propuesta de valor basada en las necesidades detectadas. Entre los objetivos, los participantes debían aprender a identificar nichos rentables mediante investigación de mercado real, detectar demandas insatisfechas y construir un posicionamiento diferencial basado en datos. Como requisitos recomendados, se pedía manejo básico de herramientas digitales, como Google, redes sociales y correo electrónico, y disposición para analizar datos y trabajar con un enfoque estructurado.

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