Una capacitación para optimizar recursos y ventas inmobiliarias
El jueves 19 se realizó la capacitación “Marketing Basado en Datos: Cómo optimizar recursos y ventas en el mercado” en el cuarto tramo de la costanera de Posadas, que se podía cursar de manera presencial o virtual.
La propuesta impulsada por la Camara Inmobiliaria de Misiones partió de una idea: el marketing, y en particular el del rubro inmobiliario, está evolucionando, y las agencias tradicionales necesitan digitalización, posicionamiento y generación constante de contenidos.
La jornada tuvo un enfoque práctico. Primero se investigaba el mercado para definir nichos con criterios claros, y luego se analizaba la competencia para construir una diferenciación estratégica. Para eso se trabajaba con análisis de mercado con Google, validación con datos, estudio de la competencia, mapeo de oportunidades y armado de una propuesta de valor basada en las necesidades detectadas.
Entre los objetivos, los participantes debían aprender a identificar nichos rentables mediante investigación de mercado real, detectar demandas insatisfechas y construir un posicionamiento diferencial basado en datos.
Como requisitos recomendados, se pedía manejo básico de herramientas digitales, como Google, redes sociales y correo electrónico, y disposición para analizar datos y trabajar con un enfoque estructurado.