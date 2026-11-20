El Celeste consiguió su quinta victoria consecutiva en la Liga Nacional tras superar 96 a 89 a Independiente de Oliva. El alero Santiago Barrales valoró el cambio de actitud del plantel, aunque reconoció que todavía hay aspectos por corregir

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:18hs.

Oberá Tenis Club (OTC) atraviesa su mejor momento en la Liga Nacional de Básquet. La victoria del jueves por 96-89 frente a Independiente de Oliva le permitió alcanzar el quinto triunfo consecutivo y dejar atrás un comienzo complicado en la competencia. Después del encuentro, Santiago Barrales analizó el presente del equipo y destacó el trabajo colectivo que permitió revertir la situación.

“Estamos transitando un lindo momento, nos lo merecíamos porque el arranque no fue muy bueno. Nunca nos dimos por vencidos, seguimos trabajando siempre”, expresó el alero, quien terminó el partido con cuatro puntos y seis rebotes.

El jugador también hizo referencia al cambio de actitud que mostró el conjunto obereño para salir adelante, luego de un inicio adverso en el que acumuló cuatro derrotas. “Había que poner el físico, dejar de poner excusas y nos apoyamos el uno al otro para salir adelante”, sostuvo.

La seguidilla positiva incluyó victorias ante San Lorenzo, Argentino de Junín, Gimnasia, Atenas e Independiente de Oliva. Sin embargo, Barrales dejó en claro que el equipo todavía tiene aspectos por mejorar y que el rendimiento actual no representa su máximo potencial.

“El equipo dio un gran paso adelante, pero sabemos que nuestro techo está bastante lejos aún y estamos trabajando en ello”, señaló.

En ese sentido, identificó algunas situaciones que se repiten durante los partidos y que el plantel busca corregir. “Seguimos teniendo algunos baches en el principio de la segunda mitad y en los cierres de los partidos, pero nos hicimos cargo de la situación y encontramos respuestas”.

Con este impulso, OTC buscará sostener el nivel en la recta final del año. El Celeste tendrá varios compromisos como local y luego afrontará una exigente gira por Buenos Aires. Su próximo partido será el 10 de diciembre, cuando reciba a Olímpico de La Banda, tras un receso de 21 días.

“Es importante este envión anímico porque ahora tenemos varios días libres hasta el próximo juego. Sentir el apoyo del público, que se va identificando con el nuevo grupo, es fundamental”, manifestó Barrales.

Finalmente, el alero remarcó la intención del plantel de prolongar este presente. “Queremos aprovechar esta linda racha que estamos teniendo. Sabemos que tenemos varios partidos como locales para cerrar el año”.