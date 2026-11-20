Súper Liga Posadeña: La Cantera y Crucero, por el primer pasaje a la final
El torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña conocerá este sábado, si las condiciones climáticas lo permiten, al primer clasificado a la final del certamen.
A partir de las 16.30 y en su cancha de la avenida Jauretche, La Cantera será local ante Crucero en la revancha de las semifinales. En la ida fue triunfo de los posadeños por 1-0 en Santa Inés.
Si el conjunto local gana o empata se meterá en la final, mientras que Crucero tiene que ganar por un gol para llevar la definición a los penales o por dos o más tantos para clasificarse a la finalísima por el título.
En la A Intermedia, Colectiveros se medirá con Yacutinga en la cancha auxiliar de Crucero, a partir de las 16.30. En la ida fue triunfo de Colectiveros por 2-1 como visitante.
En tanto que, en el Ascenso, Argentinos será local en cancha de El Brete ante Progreso a partir de las 16.30. La ida fue empate 2-2 en San Ignacio.