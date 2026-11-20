Si el clima lo permite, este sábado se definirá el primer clasificado a la definición del torneo Clausura. Los de la avenida Jauretche ganaron en la ida y serán locales

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:56hs.

Foto: Prensa Crucero.

El torneo Clausura de la Súper Liga Posadeña conocerá este sábado, si las condiciones climáticas lo permiten, al primer clasificado a la final del certamen.

A partir de las 16.30 y en su cancha de la avenida Jauretche, La Cantera será local ante Crucero en la revancha de las semifinales. En la ida fue triunfo de los posadeños por 1-0 en Santa Inés.

Si el conjunto local gana o empata se meterá en la final, mientras que Crucero tiene que ganar por un gol para llevar la definición a los penales o por dos o más tantos para clasificarse a la finalísima por el título.

En la A Intermedia, Colectiveros se medirá con Yacutinga en la cancha auxiliar de Crucero, a partir de las 16.30. En la ida fue triunfo de Colectiveros por 2-1 como visitante.

En tanto que, en el Ascenso, Argentinos será local en cancha de El Brete ante Progreso a partir de las 16.30. La ida fue empate 2-2 en San Ignacio.