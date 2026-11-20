Puerto Rico pone en marcha la Expo Aniversario por sus 107 años

La muestra comenzará este viernes y se extenderá hasta el domingo en el Predio Ferial y Cultural, con propuestas para el sector productivo, emprendedores y artesanos. También se realizará por primera vez en la localidad el certamen Pre Cosquín

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:45hs.

En el marco de los festejos por el 107.º aniversario de Puerto Rico, este viernes 20 de noviembre comenzará una nueva edición de la Expo Aniversario, una propuesta que reunirá durante tres jornadas a representantes del sector industrial, comercial, emprendedores, artesanos y artistas de la región. La actividad tendrá como escenario el Predio Ferial y Cultural, ubicado sobre la avenida José Alejo Rauber, casi Raúl Alfonsín. Con la iniciativa, la localidad buscará poner en valor su perfil como Capital de la Industria, promover la producción regional y generar un espacio de encuentro para las familias misioneras. Una de las novedades de esta edición será la realización del certamen Pre Cosquín, que llegará por primera vez a Puerto Rico y tendrá lugar el sábado desde las 19. Además, como parte del acompañamiento al sector económico local, el municipio dispuso stands gratuitos para expositores industriales, comerciales e institucionales, además de emprendedores, artesanos y artistas que formarán parte de la exposición. Durante las tres jornadas, el predio estará abierto al público desde las 18, con espacios de exhibición y comercialización, propuestas artesanales y espectáculos musicales en el escenario mayor. La programación Viernes 20 de noviembre 20: acto oficial de apertura.

21: presentación del Ballet del Parque del Conocimiento.

22: show de Che Roga.

23.30: cierre musical con Grupo Carmont. Sábado 21 de noviembre 19: certamen Pre Cosquín de Canto y Música.

22.30: presentación de Julio Da Rosa.

00: cierre de la jornada con Pablo y su Grupo. Domingo 22 de noviembre 19: actuación del Grupo Viral.

20.30: presentación de Tchê Marotos.

22: show de La Estación 13.

23.30: cierre de la fiesta popular con RP 2000.

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