San Pedro

Detuvieron a implicado en un violento ataque a dos personas

Se trata de un hombre de 34 años que era buscado por la Justicia, acusado de estar vinculado a un violento episodio que dejó a dos personas con lesiones graves provocadas con un machete. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa que investiga daños, amenazas y lesiones leves.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 19:56hs.

La Policía de Misiones detuvo en San Pedro a un hombre de 34 años que era buscado por la Justicia, acusado de estar vinculado a un violento episodio que dejó a dos personas con lesiones graves provocadas con un machete. El sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa que investiga daños, amenazas y lesiones leves. La investigación se inició el 17 de octubre, cuando dos personas, identificadas como Damaris Yamila S., y Bruno A., ingresaron al hospital local con heridas cortantes, tras un enfrentamiento ocurrido en la zona de la ex cancha de Aviación. Según denunciaron, habrían mantenido una discusión con un hombre reconocido en el ámbito delictivo y su pareja, quienes los habrían atacado con un machete. Debido a la gravedad de las lesiones, ambos fueron trasladados al Hospital SAMIC de Eldorado para recibir atención médica especializada. Los informes médicos determinaron que la mujer presentaba heridas cortantes en la mano izquierda con fracturas, mientras que Bruno sufrió una lesión en el pabellón auricular derecho que requirió sutura. Finalmente, este viernes 20 de noviembre, efectivos de la Comisaría Primera de San Pedro detuvieron a Joaquín M., de 34 años, quien registraba un pedido de captura emitido por el Juzgado de Instrucción N.º 1 de esa localidad, en el marco de la causa judicial iniciada por el hecho. El detenido quedó a disposición de la Justicia, que continúa con las actuaciones correspondientes.

Compartí esta nota: