Viajeros de Misiones y de distintos puntos del país llegaron para el "Posadas Rodante" que se desarrolla hasta este domingo en Posadas. "Es lo mejor de la vida disfrutar de cada paisaje, hacerse amigos de tanta gente de distintos países", compartieron los protagonistas

viernes 20 de noviembre de 2026 | 20:19hs.

Miriam y Ricardo son de Formosa y disfrutan de que cada día sea una aventura. // Fotos: Julián Grondona

Ver el amanecer desde distintos lugares, descubrir tierras y paisajes nuevos, conocer gente y que se conviertan con el tiempo en amigos de ruta son algunas de las razones que comparten los rodanteros, estos amantes del camino que hicieron de la casa rodante o el motorhome su hogar.

El Complejo Costa Sur es desde este viernes el epicentro del encuentro de rodanteros que llegaron desde distintos puntos de la provincia, de la Argentina y desde países limítrofes para la tercera edición del “Posadas Rodante”, que se extiende hasta este domingo 22, día en el que los vecinos de Posadas podrán intercambiar palabras con los viajeros y conocer sus experiencias; habrá también una expo abierta desde las 15 con entrada libre y gratuita.

Esta tarde los que ya llegaron a Costa Sur ya empezaban a conocerse entre ellos, aunque ya varios se conocen hace años y coinciden en diferentes encuentros. La mayoría de ellos son matrimonio de adultos mayores que ya jubilados disfrutan de su tiempo libre y del sueño cumplido de que el reloj no les marque los momentos con premura.

Desde Candelaria ya tenían estacionado su motorhome al que llamaron “Los Vagonetas”, Sara Solís (71) y Miguel Figueredo (79). Tienen 56 años de casados y desde hace siete años que tienen el móvil.

Haciendo honor a la vida que eligieron para ellos -ya sus hijos son grandes e hicieron sus familias- previo a este encuentro estuvieron en Franck, Santa Fe y en Santa Ana. “Donde hay un encuentro, una juntada, estamos nosotros siempre. Hace tres fines de semana que estamos de encuentro en encuentro”, compartió la mujer que ya estuvo en Jujuy, Salta, Córdoba, Mendoza donde dejaron muchos amigos.

“Es lo más lindo que hay, les invito a todos que cumplan sus sueños porque es lo más lindo que hay ser rodantero, vivir arriba de una casa rodante es lo mejor que hay. Es lo mejor de la vida disfrutar de cada paisaje, hacerse amigos de tanta gente de distintos países”, invitó.

Con una sonrisa en el rostro estaban Miriam Vega (61) y Ricardo Fruhwald (65) de Formosa. Esa es la alegría que les da ser rodanteros y así lo explicó Ricardo: “Cuando llegás a esta edad y te jubilaste, lo que más disfrutás es andar conociendo personas en distintas provincias, encuentros rodanteros y poder conocer todo nuestro país gracias a estos encuentros”.

Recientemente el matrimonio hizo 12.000 kilómetros desde su provincia hasta la Patagonia, que la recorrieron de par en par. “Conocimos lugares tan bellos que tiene nuestra Argentina, nos encantó porque yo le decía a él, tenemos las cuatro estaciones en un día. Tenemos el glaciar Perito Moreno, los lagos, hermoso”, dijo Miriam.

Este es el quinto año de aventuras, contaron, y en este recorrido fueron cambiando de vehículo hasta encontrar el que les quede más cómodo. “Nuestra Argentina es única. Todos los lugares son hermosos, así que ojalá todos puedan conocer nuestra Argentina”, recomendó.

Mientras caía el atardecer, y más cerca del río Paraná, un grupo disfrutaba de mates con reviro, tortas fritas, mbeyú y demás exquisiteces, otros estaban sentados fuera de sus casas rodantes y motorhomes.

Es el caso de Tommy Meggi (77) de Aristóbulo del Valle que, junto a su amigo de cuatro patas Duki sentado en el regazo, esperaba el regreso de su mujer que estaba con el grupo de rodanteros.

“Yo hace mucho tiempo que ando rodanteando, ya desde el año 80 tengo casa rodante. Y así fui cambiando, ahora tengo esa grande de 6 metros de largo, nueva. Y tengo un motorhome también guardado ya, pero muy grande para los dos”, relató.

En ese marco contó que antes de venir a Posadas estuvieron una semana en Chajarí, Entre Ríos y se vinieron directamente para Costa Sur el martes. “Ni me fui a mi casa, ya ni me acuerdo dónde quedaba mi casa”, bromeó.

Así, Posadas vuelve a reunir a rodanteros que comparten una forma de vivir y de ver el mundo, visiones que los vecinos de Posadas pueden conocer este domingo con mate o tereré de por medio.