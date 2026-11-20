Puerto Esperanza

Recibió una descarga mortal mientras arreglaba una conexión eléctrica

Un hombre de 67 años, identificado como Arnulfo Ramírez, falleció este viernes en Puerto Esperanza, luego de que presuntamente intentara reparar la conexión eléctrica de su vivienda y quedara tendido sobre el techo. La Policía intervino tras un llamado de emergencia y constató que la víctima no presentaba signos vitales.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 20:22hs.

Un hombre de 67 años, identificado como Arnulfo Ramírez, falleció este viernes en Puerto Esperanza, luego de que presuntamente intentara reparar la conexión eléctrica de su vivienda y quedara tendido sobre el techo. La Policía intervino tras un llamado de emergencia y constató que la víctima no presentaba signos vitales. El hecho ocurrió alrededor de las 19:00 horas en una vivienda ubicada sobre la calle Santa Rita, en el barrio Belgrano. Según las primeras averiguaciones, Ramírez habría intentado arreglar la conexión eléctrica de su domicilio, momento en el que posteriormente fue encontrado tendido sobre el techo. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría de Puerto Esperanza junto al personal de salud, quienes confirmaron el fallecimiento. Se solicitó la intervención del médico policial de turno y de la División Policía Científica de la Unidad Regional V, a fin de realizar las pericias correspondientes y establecer las circunstancias del hecho.

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