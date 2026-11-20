El nuevo cuadro tarifario comenzará a regir el 1 de diciembre. El boleto único pasará de $2.000 a $2.500 en efectivo, mientras que con SUBE costará $2.348,15. La actualización también alcanzará a los servicios que conectan con parajes y colonias

viernes 20 de noviembre de 2026 | 20:04hs.

El servicio de transporte urbano de pasajeros de Montecarlo tendrá un aumento en sus tarifas a partir del próximo 1 de diciembre. La actualización contempla nuevos valores para los recorridos dentro de la ciudad y los trayectos hacia las distintas colonias y parajes.

La modificación se dispuso luego de un pedido formal presentado por la empresa prestataria ante el Concejo Deliberante. Entre los motivos expuestos para justificar la readecuación se encuentran los incrementos en los costos de funcionamiento, principalmente en combustible, repuestos e insumos de mantenimiento, además de las actualizaciones salariales acordadas para los trabajadores del sector.

Con el nuevo esquema, el boleto único urbano pasará de los actuales $2.000 a $2.500 para quienes abonen en efectivo. En tanto, los usuarios que utilicen la tarjeta SUBE pagarán $2.348,15. Por su parte, la tarifa de pasajero frecuente quedará establecida en $2.169,17.

La actualización también contempla modificaciones para los servicios que conectan con las zonas rurales. Los nuevos valores serán los siguientes:

Nuevo cuadro tarifario desde el 1 de diciembre

Boleto único urbano $2.348,15 $2.500 Pasajero frecuente $2.169,17 — Santa Rosa / Guatambú $2.482,46 $3.000 Itacuruzú / Cuatro Bocas / Guaraypo $2.481 $3.300 Mborá $2.964,20 $3.500 Boleto docente $2.117,41 $2.300 Escolar / Universitario — $1.900

Desde la empresa argumentaron que la actualización resulta necesaria para afrontar el desfasaje entre los ingresos y los costos operativos del servicio. Además, señalaron que la recomposición busca garantizar la continuidad de las prestaciones y mantener la regularidad de las frecuencias en los distintos ramales que recorren la localidad.