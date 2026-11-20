Con salida y llegada en el Salón Comunitario, el Trail suma feria de artesanos, música y puestos de hidratación durante el sába y domingo.

viernes 20 de noviembre de 2026 | 20:30hs.

En el marco de las celebraciones por el 80.º aniversario de Garuhapé, los días 21 y 22 de noviembre se llevará adelante la primera edición del Trail, una propuesta deportiva y recreativa que invita a disfrutar de los paisajes naturales y senderos de la localidad.

El recorrido tendrá como punto de partida y llegada el Salón Comunitario (sobre Av. Las Américas y Calle Yerbal) e incluirá distintos atractivos naturales, como el arroyo Espartillo, el Salto Escondido, la zona de la Cueva del Yaguareté y los campings Tropical y Don Armindo.

La competencia contará con diferentes modalidades: una categoría Kids de 1 kilómetro destinada a los más pequeños, una distancia de 7K que incluirá tanto competencia como caminata, y los recorridos de 15K y 21K, orientados a corredores con mayor experiencia.

Además de la actividad deportiva, durante ambas jornadas habrá puestos de hidratación y una feria de artesanos y gastronómicos en el Salón Comunitario. La programación también incluirá música, DJ, animación y actividades durante la acreditación, la carrera y la premiación.

Desde la organización informaron que ya cuentan con aproximadamente 250 preinscriptos y más de 160 participantes confirmados. Asimismo, destacaron el acompañamiento de FEMAG, Electromuebles Garuhapé, Indufor SRL, Los Hermanos, Frigorífico San Francisco y Concretar.

La iniciativa es organizada por el equipo de Turismo de la Municipalidad de Garuhapé, en conjunto con las áreas de Cultura y Deportes, y el Intendente Gerardo Schmied, con la colaboración del grupo Huellas del Paraná en las tareas de logística y organización.

En cuanto a las condiciones climáticas, se confirmó que la actividad se realizará incluso con lluvia. La única situación que podría modificar el horario sería la presencia de tormentas eléctricas, en cuyo caso se aguardará hasta que disminuya el riesgo.

Las personas interesadas en participar pueden consultar las redes sociales oficiales del evento en Instagram y Facebook, donde encontrarán también el enlace de WhatsApp para realizar consultas e inscribirse.

Intagram oficial de Trail Garuhapé: garuapetrail https://www.instagram.com/garuhapetrail?rpxt=MXVxcjZjbWczOHNjdg==

Facebook Oficial: Garuhapé Trail https://www.facebook.com/profile.php?id=61592328222525