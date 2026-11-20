Una propuesta que reunió recuerdos de la infancia, sorpresas y abrazos permitió a los alumnos de quinto año del Instituto San Francisco de Asís de San Pedro compartir un emotivo momento junto a sus familias, en el inicio de la despedida de la etapa secundaria

viernes 20 de noviembre de 2026 | 20:33hs.

Una fotografía de la infancia, un pequeño objeto conservado durante años o un recuerdo que parecía olvidado fueron suficientes para despertar lágrimas, sonrisas y emociones difíciles de describir. Así transcurrió una jornada muy especial para los estudiantes de quinto año del Instituto San Francisco de Asís Nº 1601 de San Pedro, quienes comenzaron a despedirse de su etapa secundaria con una experiencia que los llevó a reencontrarse con su propia historia y reconocer el amor de quienes los acompañaron durante su crecimiento.

La propuesta se desarrolló en el marco del cierre del Proyecto de Vida y fue organizada por la profesora Carolina Suárez Núñez, con la colaboración de las psicopedagogas de la institución y la complicidad de los padres, quienes prepararon en secreto una sorpresa que terminó por emocionar a todos.

En un momento de la actividad, los estudiantes ingresaron al salón donde se encontraron con tiernas cajas con sus nombres dispersas por el espacio, al abrirlas la emoción fue protagonista, ya que en su interior había fotografías, objetos y pequeños detalles que guardaban momentos significativos de sus vidas. Algunas imágenes los transportaron a sus primeros años, mientras que otros elementos les permitieron recordar experiencias compartidas, personas importantes y etapas que forman parte de su identidad.

La delicadeza de cada caja reflejó el cariño y la dedicación de las familias. No se trataba simplemente de reunir recuerdos, sino de expresar, a través de ellos, cuánto habían crecido sus hijos y cuánto significado tenían aquellos momentos que, con el paso del tiempo, se transformaron en parte de su historia.

La emoción se hizo visible en los rostros de los jóvenes. Hubo sonrisas, miradas de sorpresa y lágrimas al descubrir aquello que sus padres habían elegido especialmente para ellos. Cada caja fue diferente, como diferentes son las historias familiares, pero todas con el propósito firme de transmitir amor y acompañamiento en una etapa de importantes cambios.

La profesora Carolina Suárez Núñez, responsable de la iniciativa, explicó a El Territorio que “La actividad buscó generar un espacio para reconocer el camino recorrido, valorar las experiencias vividas, identificar los aprendizajes construidos y mirar hacia el futuro con sueños, expectativas y nuevos desafíos”.

Sin embargo, la sorpresa no terminó allí. Cuando los estudiantes finalizaron el recorrido por sus recuerdos, se encontraron con sus padres, quienes los esperaban en el aula.

Fue uno de los momentos más conmovedores de la jornada. Los abrazos, las lágrimas y las sonrisas dieron lugar a expresiones de cariño que muchas veces quedan pendientes en medio de las ocupaciones cotidianas. Para los jóvenes, significó reencontrarse con quienes estuvieron presentes en cada etapa de su vida; para las familias, una oportunidad de acompañarlos en el comienzo de una nueva etapa.

La actividad tuvo un significado especial por tratarse de estudiantes que transitan el último año de la secundaria, un período marcado por las despedidas, las decisiones sobre el futuro y las expectativas de nuevos caminos.

Desde la propuesta pedagógica se buscó que los jóvenes comprendieran que sus proyectos personales no comienzan de cero, sino que se construyen a partir de las experiencias, los aprendizajes y los vínculos que forman parte de sus vidas.

En ese sentido, Carolina Suárez Núñez destacó que “el proyecto de vida no se construye en soledad sino más bien está atravesado por nuestras raíces, nuestra historia, los afectos y las personas que nos acompañan y dejan huellas en nuestro camino”.

La participación de las familias resultó fundamental para concretar la experiencia. Cada padre y madre aportó recuerdos, tiempo y dedicación para preparar una sorpresa que permitió expresar sentimientos de una manera diferente.

“La educación va más allá de los aprendizajes académicos”

Daniela Duda, directora del nivel medio del Instituto San Francisco, valoró especialmente este tipo de iniciativas, que permiten fortalecer los vínculos entre los estudiantes, sus familias y la comunidad educativa. “Desde la institución valoramos mucho este tipo de propuestas, porque entendemos que la educación va más allá de los aprendizajes académicos. También implica acompañar historias, fortalecer vínculos y generar espacios donde nuestros estudiantes puedan reconocer y valorar el camino recorrido”, expresó.

La experiencia permitió a los jóvenes reconocer cuánto han crecido y compartir ese momento con las personas que estuvieron presentes durante su trayectoria. “Esta actividad les permite reencontrarse con su propia historia, recordar cuánto han crecido y, sobre todo, compartir ese momento tan especial con sus familias, que han sido parte fundamental de cada etapa”, manifestó.

Duda resaltó el valor de acompañar propuestas que trascienden los contenidos curriculares y dejan recuerdos significativos en la vida de los estudiantes. “Como institución, nos llena de satisfacción acompañar estas experiencias que dejan huellas y hacen de la escuela un espacio de encuentro, afecto y crecimiento”, sostuvo.

Un video que emocionó a distintas generaciones

La experiencia trascendió el aula cuando se compartió un video que registró los momentos más emotivos de la jornada. Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en las redes sociales y despertaron numerosas reacciones, incluso entre exalumnos del Instituto San Francisco.

Muchos se sintieron identificados con lo vivido por los estudiantes y comenzaron a compartir recuerdos, anécdotas y experiencias de sus propios años en la institución. De esta manera, una propuesta destinada a quienes están próximos a egresar logró despertar sentimientos en personas que habían transitado esas mismas aulas tiempo atrás. Creo que se trata de eso; una escuela no es solamente un lugar al que se asiste, es un espacio donde se construyen historias, se crean vínculos y se dejan huellas que perduran mucho más allá del último día de clases” concluyó Núñez.