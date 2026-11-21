El argentino firmó un tiempo de 1m35s314, a dos décimas de Gasly. Ambos ganarán una posición en la largada por la penalización de diez puestos a Oscar Piastri, que había clasificado séptimo

sábado 21 de noviembre de 2026 | 2:11hs.

Max Verstappen obtuvo la pole position en el Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 y largará desde el primer lugar en la carrera de este domingo. El piloto de Red Bull se vio favorecido por la penalidad a Kimi Antonelli, quien logró el mejor tiempo de la clasificación, pero una sanción de cinco lugares le quitó la cima. Además, el castigo a Oscar Piastri con 10 posiciones benefició a Franco Colapinto y Pierre Gasly, quienes iniciarán desde la 9° y 8° colocación, respectivamente.

A los dos pilotos de Alpine se les abrió una oportunidad en la qualy después de que las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton se quedaron afuera en la Q2, y no la dejaron pasar para avanzar a la Q3 y soñar con los primeros lugares. Más allá de esto, no pudieron avanzar del noveno y décimo mejor tiempo. La penalidad a Piatri los hace ganar un lugar y mantienen la ilusión intacta por sumar puntos en Nevada, Estados Unidos.

El Top 10 se conforma de la siguiente manera: Max Verstappen (1°), George Russell (2°), Lando Norris (3°), Isack Hadjar (4°), Arvid Lindblad (5°), Kimi Antonelli (6°), Liam Lawson (7°), Pierre Gasly (8°), Franco Colapinto (9°) y Charles Leclerc (10° - ganó una posición por la situación de Piastri).

La carrera de este domingo arrancará a la 1:00 (hora argentina), y Alpine buscará comenzar de la mejor manera esta seguidilla de tres Grandes Premios con Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi como los encargados de cerrar el calendario 2026 de la Fórmula 1.