Hace casi diez años trabaja en Estudiantes de La Plata y además de comandar la 9ª división, está al frente del Instituto Superior. “Reconforta transformar personas”, subraya

sábado 21 de noviembre de 2026 | 7:30hs.

Valter Schunke, DT de la 9ª división de Estudiantes de La Plata.

“En el club entendemos el deporte como un derecho”. Valter Schunke hace la pausa, como en sus épocas de volante central. Hoy ya en otro rol, pone énfasis en la formación no sólo deportiva, sino desde la educación ya que además de ser DT de la 9ª división de Estudiantes de La Plata se desempeña de manera simultánea como director del Instituto Superior de Formación Técnica en el mismo club.

Profesor de Historia egresado de la Universidad Nacional de Misiones, trabaja en el Pincha platense desde hace aproximadamente diez años y reflexiona que “la combinación de la educación y el deporte están estrechamente vinculadas. El club concibe al fútbol como una herramienta de transformación, de mejora, de oportunidades y de derechos”.

Cree que en su rol de formador deben brindar un espacio de calidad, contención y educación, en el que se pueda “mejorar” desde lo futbolístico, pero también con el objetivo de que los chicos “quieran volver, estén alegres y desarrollen su pasión”.

Subraya que los jugadores de inferiores están “obligados” a hacer el colegio secundario, que funciona dentro del club en un formato exclusivo que sólo lo tiene Estudiantes y marca que le reconforta el vínculo que se genera con los chicos: “Siempre les digo que empezamos en febrero, marzo y en noviembre o diciembre, cuando terminamos deben ser mejores jugadores y mejores personas”, explicó Schunke, oriundo de 25 de Mayo -hermano además de Jonatan y Richard - quien valoró las herramientas que utiliza, las cuales se deben “a la universidad pública”.

Nos contás un poco tus tareas en el club: ¿qué hacés y cómo distribuís los horarios?

Dentro de la institución cumplo dos funciones, ambas ligadas a la formación y a la educación: por un lado, soy el director técnico de la Novena División (categoría 2012, chicos de 13 y 14 años); por otro lado, me desempeño como director del Instituto Superior de Formación Técnica Nº 227.

El ISFT Nº 227 es un instituto de nivel superior perteneciente a la provincia de Buenos Aires, con el cual el Club Estudiantes de La Plata estableció un convenio institucional. A través de este acuerdo, dictamos la Tecnicatura Superior en Prácticas Deportivas, una carrera de nivel superior con orientación en deportes. Es una carrera pública y gratuita, abierta a toda la comunidad, que se dicta en las instalaciones del club.

El día para Schunke se divide en dos bloques: de 8 a 13 entrenan con las juveniles, mientras que por la tarde (desde las 14 hasta cerca de las 19) cumple funciones en el instituto, todo en el mismo espacio físico: el Country Club de City Bell.





¿Cómo combinás el fútbol con los libros?

Mi función en el club se encuentra dentro del ámbito formativo, tanto en la parte académica dentro del instituto como en la deportiva, dado que trabajamos en edades de formación. Esto tiene que ver directamente con la relación pedagógica con un otro, con un grupo, con un estudiante, con un chico.

La combinación del fútbol, la educación y el deporte en el club está estrechamente vinculada. El club concibe al fútbol como una herramienta de transformación, de mejora, de oportunidades y de derechos. Los chicos tienen derecho a practicar un deporte y a hacerlo en un contexto saludable y amigable donde puedan desarrollarse, pasarla bien y ser felices.

Cómo articulás con tu formación, porque en tu categoría tenés que formar también, usar la pedagogía…

Nuestra tarea como docentes, adultos y formadores consiste en brindar un espacio de calidad, de contención y de educación, en el que se pueda mejorar futbolísticamente, pero también querer volver, estar alegres y desarrollar pasión por el fútbol. Esa es una tarea pedagógica fundamental de los adultos en la etapa de formación.

Por eso combinamos la educación y el deporte; en el club entendemos el deporte como un derecho. Todas las personas tienen derecho a recrearse y a practicarlo, ya que es también una herramienta de socialización: permite hacer amigos, generar vínculos y lazos, ser solidarios y aprender valores. La vinculación entre educación y deporte la abordamos desde ese lugar, y el club tiene esa misión y objetivo a nivel macro.

¿Cuáles son tus lineamientos como DT, podés transmitir que además de entrenar y descansar es importante estudiar?

Dentro del club funciona un colegio secundario que es exclusivo y obligatorio para los jugadores del club.

Y después, nosotros como entrenadores lo que intentamos hacer es acompañar ese proceso. Tenemos una relación estrecha con los preceptores del colegio, con los directivos del colegio, en donde nosotros todo el tiempo estamos preguntando y averiguando si los chicos fueron, si faltaron, si tienen materias bajas, cómo les va, cómo se comportan...



¿Qué es lo que más te reconforta de ambas funciones?

Un poco lo que me reconforta de lo que hago tiene que ver con esto: con la formación, con el acompañamiento, con el generar un vínculo con un otro... con chicos, aunque en el instituto tenemos obviamente adultos, ya son adultos, mayores de edad. Pero reconforta el crecimiento de los chicos, ver una mejora, ver un crecimiento, que puede ser a nivel futbolístico, a nivel intelectual o de madurez. Transformar personas. Siempre le digo a los chicos que empezamos en febrero o marzo a entrenar y que en noviembre o diciembre tienen que ser mejores jugadores y mejores personas que al inicio. ¿No? Tiene que haber una transformación.

Esa transformación es futbolística, es humana, es personal, es de conocimiento, es de madurez, es de mejorar la calidad del entrenamiento, el enfoque que le doy al entrenamiento, de mejorar también la relación o el vínculo con un compañero, con un grupo.