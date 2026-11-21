Faustina y Elías, madre y padrastro de Lucero Da Cruz (24), la joven agente de la Policía de Misiones que fue hallada sin vida en su domicilio del barrio San Lucas de Posadas el pasado sábado 14 de noviembre, sostienen que hay muchas contradicciones que ponen en duda el supuesto suicidio, por lo que piden una mejor investigación. La autopsia determinó que la joven de 24 años murió por ahorcamiento sin indicios de otros golpes o lesiones.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 6:41hs.

Faustina y Elías reclaman por justicia y sostienen que no se quitó la vida. Foto: Julián Grondona.

Los familiares de Lucero Da Cruz (24), la joven agente de la Policía de Misiones que fue hallada sin vida el pasado sábado 14 de noviembre dentro de su domicilio del barrio San Lucas de Posadas producto de un presunto suicidio, sostienen que hay muchas contradicciones y dudas sobre su muerte, sospechando que en realidad fue víctima de un asesinato.

En ese marco, Faustina y Elías -madre y padrastro de la joven- en diálogo con El Territorio manifestaron sobre las distintas incongruencias que para ellos tiene el caso y apuntaron ante un posible femicidio por dinero, siendo el principal sospechoso su pareja.

Respecto a lo que sabían de las horas previas al desenlace final, Faustina contó que “esa noche fue a la casa que compartía con Alejandro, después de estar todo el día con mi hermana. Después, a las 10 de la noche Lucero le dijo a la tía que iba a buscar su ropa”. En esa línea, la madre mencionó que nunca supo si su hija y su yerno estaban pasando por un mal momento de la relación.

En tanto, Elías recordó que fue a las 1.30 cuando se enteró mediante su cuñado lo que había pasado con Lucero. “Cuando me dijo que Lucero se ahorcó, entré como en un estado de no saber si era un sueño o no, mi esposa ya estaba durmiendo”, indicó, agregando que minutos después se despertó y vio que tenía llamadas de Ángela -la suegra de Lucero- que justamente llamaba para comunicarle lo ocurrido.

Con los dos teniendo conocimiento de lo sucedido, decidieron dirigirse al domicilio, donde al llegar no pudieron ingresar. Por ello, Faustina se sentó afuera y vio que se acercó Ángela, quien vive en el mismo terreno en la parte de atrás de la casa donde residía Lucero junto a su pareja.

“Ella me dijo que antes de las 12 estuvo en su casa, que le invitó a comer y que Lucero le dijo que iba a tomar unos mates nomás”, manifestó, remarcando que una de las versiones que comenzaron a relatar era que “Alejandro ya estaba en la casa, porque él sale a las 23 después de cerrar el gimnasio donde trabaja. También dijeron que él llegó y la encontró ya sin vida”.

Asimismo, los entrevistados contaron que hubo una versión más en la que se dijo que “él llegó, hablaron, que él le dijo que se iba a entrar a bañar, y cuando salió, le encontró así ya con el mate preparado arriba de la mesa”.

“Con todas estas versiones, hay algo que no cuadra para nosotros. Cuando estaban conteniendo a mi esposa, me llamó un oficial y me dijo esto es inexplicable para nosotros, es una muerte dudosa”, señaló Elías.

Dudas de suicidio

En esa línea, explicaron que las dudas que comenzaron a plantearse fue debido a que, para ellos, era imposible que llegara a la altura donde se encontraba la soga con la que se habría ahorcado. “Ni con una silla llegaría, porque ella era de una estatura mediana y la viga está a unos tres metros de altura, si se subía a una silla igual no iba a alcanzar, porque además tenía que atar la soga en la viga de madera”, indicó el padrastro.

Por otro lado, mencionaron que también las declaraciones de la pareja de Lucero le dejaron muchas dudas, describiendo que fueron “muy contradictorias”. “Él dijo que la descolgó y le practicó RCP, pero estamos hablando de un habitáculo chico, una pieza que tenía sus instrumentos donde hacía música”, señaló.

Es por esto que remarcaron que están convencidos de que “estamos frente a un femicidio, el cual la policía quiere ocultar porque este muchacho tiene influencias, lamentó el hombre, añadiendo que toda la situación les genera “un dolor muy grande”:

Además, Elías contó que cuando vieron el cuerpo de Lucero “me llamó la atención unos moretones que tenía en el rostro, una incisión de 15 centímetros más o menos en la frente, también el cuello estaba rojizo, porque es como si fuera que le hicieron un corte”.

Sospechas

En otro tramo de la entrevista, la pareja reconoció que tenían buena relación con su yerno, pero que desde esa noche no hablaron más. Incluso, cuando llegaron a la vivienda al enterarse lo que había pasado, Faustina recordó que “él estaba escondido y acurrucado detrás de sus familiares”

En esa línea, afirmaron que las principales sospechas es hacia su yerno. “La verdad que no sabemos si involucró o trajo a alguien más, por la dimensión del hecho”, sostuvieron, explicando que para ellos “él era una persona excelente, el problema fue cuando ella se recibió de policía y empezó a cobrar su sueldo, ella pagaba la luz y otras cuentas. Inmediatamente cambió la relación por el dinero que ella percibía”.

Sobre el motivo que creen que lo llevaría a cometer un crimen, indicaron que es únicamente por el tema del dinero. En relación a lo último, detallaron que les tomó por sorpresa que “nos llamaron del seguro y dijeron que el seguro de vida estaba en nombre de la mamá y al nombre de Alejandro”.

Asimismo, recordaron que esa noche un policía “nos dijo que estaban esperando a los de la División Drogas Peligrosas, porque se encontró 800 gramos de marihuana adentro”. Por último, pidieron una mejor investigación y que se llegue hasta las últimas instancias. “Necesitamos el apoyo de la justicia y es la primera vez que hablamos como familia, la tía de Lucero habló por su cuenta, diciendo cosas que a nosotros nos dolió. Habló en Crónica y en la entrevista jamás nombraron a la madre, como si ella no existiera en ese contexto”, concluyeron.

Autopsia

Según fuentes judiciales, este medio pudo saber que la causa hasta el momento está caratulada como suicidio, debido a que la autopsia determinó que la muerte de Lucero fue por ahorcamiento. Respecto a los moretones e indicios de lesiones en el cuerpo de la joven, señalaron que serían propias del traslado del cuerpo.

De igual manera, la causa no está cerrada y se espera que en los próximos días la familia de Lucero, quien trabajaba hace poco tiempo en la Dirección General de Tránsito, se constituyan como querellantes y presenten sus pruebas ante el Juzgado de Instrucción Seis de Posadas.

Por otra parte, quien también expresó sobre lo sucedido esa noche fue Ángela, la suegra de Lucero que relató que cerca de las 23:30 su nuera había llegado y hablado con ella contándole la ropa que se había comprado, además decirle que iba a tomar mate. Relato que coincide con lo dicho por la madre de la joven.

Sobre cómo se enteró de la muerte de Lucero, la mujer explicó que fue a través de su hijo, quien llegó del gimnasio y al entrar a la casa la vio suspendida. “Lo primero que hice fue llamar al 911 y después a mi marido que fue a avisarle a la tía, porque traté de comunicarme con la mamá de ella y no respondía”, relató.

Asimismo, aclaró que la mochila que había llevado Lucero “tenía lo que llevaba todos los días al trabajo, no estaba con ropa con la que se quería escapar, como se dijo”. También agregó que, si bien no apunta hacia nadie por el fatal desenlace, “psicológicamente ella venía con problemas por la familia.