Andrea De Lima recordó a la niña como "amorosa y muy querida" y dijo que la prisión perpetua a Daniel Alberto Nacimiento le da algo de tranquilidad porque "nunca más va a tocar a una criatura", aunque aseguró que la familia no podrá superar la ausencia de la pequeña, que tenía 10 años.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 9:00hs.

Nacimiento, condenado a prisión perpetua. //Fotos: Cristian Valdez.

La condena a prisión perpetua de Daniel Alberto Nacimiento (64) significó un poco de alivio para la familia de Milagros Ayelén Prestes (10), pero no alcanza para reparar el dolor que dejó su muerte. Andrea De Lima, tía de la niña, expresó su angustia después del fallo del Tribunal Penal Uno de Oberá y recordó el vínculo cercano que tenía con ella. "La verdad, ese viejo merece mucho más que eso. Ese demonio, lo que le hizo a mi negrita, uno jamás lo va a superar", manifestó. Y agregó que, al menos, la sentencia le permite sentir algo de tranquilidad: "Nunca más va a tocar a una criatura".

En sus palabras también apareció la dimensión de la ausencia de la pequeña que, dijo, no tiene explicación. "Lamentablemente este vacío es para toda la vida, un dolor para el que no hay explicación, pero él va a pagar", expresó, y luego volvió sobre el recuerdo de Milagros, "era una niña tan pequeña, tan inocente. Dios mío, duele".

De Lima contó que la nena era como una hija para ella y evocó momentos de su infancia, exponiendo que "yo le di su primer baño cuando era bebé y la crié hasta los cinco añitos. Era muy amorosa, muy querida. Solo me quedan recuerdos y fotos, que jamás me voy a olvidar", acotó.

Pena máxima

Nacimiento fue declarado culpable y condenado a la pena máxima por el abuso sexual y el homicidio de Milagros. El fiscal general Juan Pablo Fernández Rissi había solicitado la prisión perpetua, manteniendo la imputación por "abuso sexual con acceso carnal agravado por el uso de arma y de homicidio agravado para ocultar otro delito, para asegurar la impunidad y por ser perpetrado contra una mujer mediando violencia de género, femicidio", mientras que la defensora oficial Flavia Valenzuela pidió la absolución al sostener que, a criterio de la defensa, no estaba acreditada la autoría. Los jueces David Milicich, Horacio Paniagua y Jorge Villalba, por unanimidad, dictaron la pena máxima y ordenaron que Nacimiento regrese a la prisión.

El debate se extendió durante tres jornadas y contó con 29 testigos, entre familiares, vecinos que participaron de la búsqueda, investigadores y peritos. Milagros desapareció el 11 de enero de 2024, luego de salir de su casa en el paraje Kilómetro 20, en Colonia Aurora, para ir a un comercio a comprar un remedio para su mamá. Su cuerpo fue hallado al día siguiente en una plantación de maíz, a unos 400 metros de la vivienda familiar. La autopsia determinó que había sido abusada sexualmente y que murió por estrangulamiento. Nacimiento dijo que no fue, negó los cargos, pero la evidencia lo acorraló, principalmente testimonios que lo colocaron cerca de la criatura previo al homicidio y embarrado en las horas posteriores, ademá de sus rastros genéticos debajo de las uñas de Milagros.