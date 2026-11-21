Representantes de Arauco brindaron una charla en el Concejo Deliberante y señalaron que las precipitaciones registradas en la zona están un 50% por debajo de la media anual.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 11:14hs.

Foto: Miguel Garcete.

La situación climática y el riesgo de incendios en Puerto Libertad y sus alrededores fueron los ejes de una charla informativa realizada en el salón auditorio del Concejo Deliberante. La actividad estuvo a cargo de representantes de Arauco y se desarrolló en el contexto del fenómeno de El Niño.

El equipo estuvo encabezado por el ingeniero Javier Sicardi, jefe de Protección Patrimonial, y Gabriel Rodríguez, responsable de la brigada de incendios. Durante la exposición analizaron el déficit hídrico y el panorama ambiental de la localidad.

Aunque El Niño suele asociarse con un aumento de las precipitaciones, los expositores indicaron que en la zona llovió un 50% menos que la media en lo que va del año. También detallaron el nivel de amenaza de incendios y compartieron información preventiva y de diagnóstico para fortalecer la gestión y la respuesta ante emergencias.

Participaron los concejales María Elsa Urbina y Maximiliano Morínigo; la secretaria de Gobierno, Florencia Esquivel; la secretaria de Turismo y Cultura municipal, Diana Peralta; el jefe del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios, David González; y los integrantes del comité de seguridad Mónica Zárate y Mariano Moreno Acuña.