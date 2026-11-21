Boca a todo o nada contra Mineiro, en busca de cortar su sequía internacional

El Xeneize enfrenta este sábado a las 19.30 al Atlético Mineiro de Brasil por la final de la Copa Sudamericana. Busca volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 10:47hs.

El Xeneize está preparado para dar la vuelta en Colombia.

Boca afrontará este sábado una final decisiva ante Atlético Mineiro, con la ilusión de cortar una sequía internacional que se extiende desde 2008, cuando conquistó la Recopa Sudamericana frente a Arsenal. El equipo argentino buscará sumar otro título en Barranquilla. Miles de hinchas viajaron a Colombia para acompañar al Xeneize y tiñeron la ciudad de azul y oro. La expectativa se trasladará más tarde al estadio Metropolitano Roberto Meléndez, donde el partido comenzará a las 19.30, hora argentina. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá como referentes a Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel. Enfrente estará el conjunto brasileño, en una final que también otorgará al ganador un lugar en la Recopa Sudamericana 2027. Boca llegó al partido decisivo tras superar a O’Higgins en los playoffs y eliminar luego a Recoleta de Paraguay, San Pablo y Vasco da Gama. Atlético Mineiro, por su parte, avanzó tras dejar en el camino a Red Bull Bragantino, Santos y Montevideo City Torque. El Xeneize buscará que el respaldo de su gente en Barranquilla acompañe una noche que puede poner fin a casi dos décadas sin títulos internacionales.

Compartí esta nota: