Argentinos Juniors e Independiente en busca de la clasificación a Cuartos

Se enfrentan este sábado desde las 17 en La Paternal. El ganador avanzará a cuartos de final, donde lo espera Vélez.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 11:05hs.

El Rojo va por todo ante el Bicho.

Argentinos Juniors recibirá hoy a Independiente por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido se jugará desde las 17 en el estadio Diego Armando Maradona y será transmitido por TNT Sports. El Bicho terminó segundo en la Zona B, con 31 puntos, mientras que el Rojo se clasificó séptimo en la Zona A, con 23 unidades. El cruce se disputará a partido único, por lo que si hay empate en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, la serie se definirá por penales. El equipo que avance se medirá en cuartos de final con Vélez, que eliminó a Belgrano en la definición desde los doce pasos. Jorge Baliño será el árbitro principal y Fernando Echenique estará a cargo del VAR.

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