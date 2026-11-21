Un esquema de promoción que permite reducir hasta el 100% cuatro impuestos provinciales para proyectos privados.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 9:41hs.

Invertí Misiones tendrá carácter provincial, complementario y optativo respecto de los regímenes nacionales de promoción de inversiones.

Bajo el nombre “Invertí Misiones”, la Ley VII - Nº 114 establece beneficios de hasta el 100% en cuatro tributos provinciales para empresas y emprendimientos que desarrollen proyectos productivos en territorio misionero.

La medida comprende nuevas inversiones y proyectos de ampliación, modernización o reconversión de actividades existentes. Su alcance abarca a personas humanas y jurídicas, nacionales o extranjeras, aunque el acceso estará sujeto a una evaluación técnica y al cumplimiento de determinadas condiciones.

El gobernador Hugo Passalacqua promulgó la normativa mediante el Decreto Nº 2313, firmado el martes 17 de noviembre, luego de que la Cámara de Representantes la sancionara el 29 de octubre.

El esquema incorpora un nuevo instrumento provincial de promoción económica en un contexto en el que la actividad industrial, las economías regionales y la generación de empleo enfrentan dificultades para sostener sus niveles de producción.

La apuesta consiste en bajar parte de la carga tributaria de las inversiones para modificar las condiciones de radicación y expansión de las empresas.

Sin embargo, el porcentaje máximo anunciado no representa una exención automática ni generalizada. Cada proyecto deberá justificar su inversión, acreditar su vinculación con una actividad productiva y obtener una calificación que determinará los beneficios correspondientes.

Qué impuestos podrán reducirse

El régimen alcanza a cuatro obligaciones provinciales, que son los Ingresos Brutos, el Impuesto Inmobiliario, Impuesto de Sellos y el Impuesto Provincial al Automotor.

Las exenciones podrán llegar al 100%, pero su aplicación estará limitada a las actividades, los bienes y las operaciones directamente vinculados con el proyecto aprobado.

En Ingresos Brutos, los beneficios podrán comprender la actividad económica promovida. En el caso del Impuesto Inmobiliario, alcanzarán a los inmuebles afectados directamente a la inversión. También podrán incluir contratos y operaciones relacionados con el emprendimiento, además de vehículos y maquinarias destinados a su funcionamiento.

La ley no establece un porcentaje único ni un período uniforme de exención. Los dos aspectos quedarán sujetos a la evaluación de cada propuesta y a las condiciones que determine el Ministerio de Hacienda, Finanzas, Obras y Servicios Públicos, autoridad de aplicación del régimen.

Entonces, según el programa, las empresas no tendrán garantizada una reducción total de sus obligaciones tributarias, sino que deberán obtener una aprobación específica.

Los sectores incluidos y el perfil de las inversiones

La normativa establece áreas estratégicas para orientar los proyectos. Entre ellas aparecen las energías renovables y la transición energética; la economía del conocimiento y el desarrollo tecnológico; el turismo, la infraestructura y la conectividad; la industria manufacturera; la agroindustria; la forestoindustria; y la logística vinculada con la producción.

La selección comprende actividades con diferente peso dentro de la estructura económica provincial.

En algunos casos, como la agroindustria y la forestoindustria, el objetivo está relacionado con ampliar la capacidad de procesamiento de materias primas y desarrollar nuevas etapas de industrialización.

En la actividad forestal, los incentivos podrían alcanzar inversiones en maquinaria, instalaciones y tecnología para la transformación de la madera. En el sector agroindustrial, podrían favorecer proyectos de procesamiento, diversificación y ampliación de la capacidad productiva. Para la industria manufacturera, la herramienta contempla inversiones destinadas a modernizar establecimientos y aumentar la producción. En turismo, los beneficios podrán orientarse a infraestructura, conectividad y nuevos servicios.

La legislación también permite incorporar otras actividades que la autoridad de aplicación considere relevantes por su impacto económico, social, territorial o ambiental.

En contrapartida, quedan excluidos los emprendimientos de finalidad meramente especulativa, financiera o inmobiliaria que no estén directamente relacionados con una actividad productiva.

El empleo y los proveedores locales determinarán los beneficios

Uno de los componentes centrales del sistema es el Indicador Ponderado de Impacto Misionero (Ipim), creado para evaluar la contribución de cada proyecto a la economía provincial.

El mecanismo considera cinco dimensiones: generación de empleo local y formación de recursos humanos; contratación de proveedores misioneros; innovación y agregado de valor; sostenibilidad ambiental y eficiencia energética; e impacto territorial.

A partir de esos criterios, las inversiones serán clasificadas en cuatro categorías: impacto estratégico alto, medio-alto, medio o insuficiente. La calificación determinará la intensidad, el alcance y la duración de los incentivos.

Los proyectos que no alcancen el puntaje mínimo requerido quedarán excluidos.

De esta manera, el capital comprometido será uno de los factores considerados, pero no el único. También se evaluará la cantidad de puestos de trabajo que pueda generar una empresa, su participación en las cadenas de proveedores provinciales y la incorporación de tecnología.

La efectividad de este mecanismo dependerá de los criterios concretos que se establezcan para calcular el indicador. La reglamentación deberá precisar cómo se ponderarán los distintos componentes y qué documentación tendrán que presentar las empresas para demostrar el impacto declarado.

La relación con el Rigi y el Rimi

Invertí Misiones tendrá carácter provincial, complementario y optativo respecto de los regímenes nacionales de promoción de inversiones.

La normativa contempla su articulación con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (Rigi), al que Misiones adhirió mediante la Ley VII - Nº 106, y con el Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (Rimi).

Esto permitirá que las empresas puedan combinar instrumentos nacionales y provinciales cuando sus proyectos cumplan los requisitos correspondientes.

Sin embargo, la legislación establece que no podrá existir duplicación de incentivos sobre una misma obligación tributaria. La aplicación conjunta dependerá, por lo tanto, de las condiciones de compatibilidad de cada régimen.

El costo fiscal y los controles

La reducción de impuestos implica una disminución de los recursos que la Provincia podría recaudar de las actividades beneficiadas. En consecuencia, uno de los aspectos que deberá observarse será la relación entre ese esfuerzo fiscal y los resultados económicos que produzcan las inversiones.

La normativa establece mecanismos de seguimiento para verificar que las empresas cumplan los compromisos asumidos. Entre ellos figuran la ejecución de las inversiones, la generación de empleo y la contratación de proveedores locales.

Ante incumplimientos, el Estado provincial podrá reducir, suspender o cancelar los beneficios, modificar la categoría asignada al proyecto e incluso exigir la devolución de las ventajas fiscales utilizadas indebidamente. También se prevé la publicación anual de información sobre los proyectos aprobados, las inversiones ejecutadas, los puestos de trabajo generados, la participación de proveedores misioneros y el volumen de beneficios fiscales otorgados.

Ese seguimiento será necesario para establecer si las exenciones generan nuevas inversiones o si terminan beneficiando principalmente a actividades que ya estaban instaladas y tenían previsto ampliar sus operaciones.

La diferencia entre una inversión nueva y una ampliación que se habría realizado de todas maneras será uno de los elementos relevantes para evaluar el impacto real del régimen.

La reglamentación y los resultados definirán su alcance

La implementación estará a cargo del Ministerio de Hacienda, que deberá establecer los procedimientos de inscripción, evaluación, aprobación y fiscalización. La ley dispone, además, la creación de una ventanilla única para centralizar la presentación y el seguimiento de los proyectos, junto con un registro provincial de inversiones, entidades desarrolladoras y proveedores locales.

Entre los aspectos que deberán precisarse figuran las condiciones operativas de acceso, los procedimientos de evaluación y los mecanismos de acreditación de los compromisos asumidos por las empresas. El nuevo régimen establece un marco de incentivos para orientar inversiones privadas hacia determinados sectores de la economía misionera. Sin embargo, la aprobación de la herramienta constituye apenas el punto de partida de su aplicación.

La cantidad de proyectos que ingresen, el capital que efectivamente se ejecute, los puestos de trabajo que se generen y el costo tributario de los beneficios serán algunos de los indicadores necesarios para medir sus resultados.

La cuestión central será determinar si la reducción de impuestos consigue ampliar la actividad productiva provincial y generar nuevos empleos, o si su efecto queda limitado a mejorar las condiciones tributarias de empresas que ya operan en la provincia.