Tres muertos en un choque entre dos autos y un colectivo en la Panamericana

El auto en el que viajaban las víctimas se incendió tras el impacto. Otras dos personas resultaron heridas y las circunstancias del siniestro son investigadas.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 10:42hs.

El Volkswagen Vento se prendió fuego tras el choque y murieron tres personas. //Foto: TN.

Tres personas murieron este sábado en un choque que involucró a dos autos y un colectivo sobre la autopista Panamericana, a la altura de la avenida Márquez, en Boulogne, partido bonaerense de San Isidro. De acuerdo con las primeras informaciones, el auto en el que viajaban las víctimas impactó contra el colectivo y se incendió. Sus ocupantes quedaron atrapados y murieron en el lugar. El siniestro ocurrió en el kilómetro 21 del Acceso Norte, en sentido hacia el norte. Además de las tres personas fallecidas, otras dos resultaron heridas. Las circunstancias del choque son materia de investigación. El carril lento permanecía obstruido y se registraban demoras en la zona.

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