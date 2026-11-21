Por disposición del Juzgado de Paz 2

Integrantes de la banda '512' iniciaron tareas comunitarias y barrieron avenidas de Oberá

La iniciativa surgió luego de una serie de incidentes protagonizados por integrantes de diferentes bandas de menores. La justicia busca que los implicados reflexionen sobre sus acciones y reparen en algo el daño ocasionado.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 11:32hs.

De meter miedo con machetes a barrer las calles de la ciudad.

Dando cumplimiento a una disposición de la jueza de Paz N° 2 de Oberá, María Ferber, un grupo de adolescentes comenzó esta madrugada con las tareas comunitarias ordenadas como sanción por diferentes hechos de violencia perpetrados por la denominada banda “512” y otras. La medida judicial se implementó mediante el barrido avenidas de la ciudad, siguiendo directivas del área municipal correspondiente. Dicha iniciativa surgió luego de una serie de incidentes protagonizados por integrantes de diferentes bandas de menores que durante varios meses ocasionaron disturbios y peleas en diferentes puntos de Oberá. Incluso, varios imputados utilizaron machetes y hubo personas lesionadas. Posteriormente, la Policía identificó y ubicó a los implicados. Así se inició un proceso judicial. Ahora, la justicia de Paz busca que los implicados reflexionen sobre sus acciones y reparen en algo el daño ocasionado a la comunidad.

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