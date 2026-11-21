Esperan toxicológicos y autopsia definitiva. La madre, de 30 años, sigue internada y bajo custodia policial.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 14:57hs.

Misterio en Posadas por la muerte de una nena y su madre hallada intoxicada en la misma casa. Foto: María de Perini

La Justicia avanzó con el peritaje de teléfonos celulares y espera los resultados de los estudios toxicológicos y del informe final de la autopsia para esclarecer la muerte de una nena de 7 años en Posadas. Hasta el momento, no hay una causa de fallecimiento confirmada.

La menor fue hallada sin vida el miércoles por la mañana en una casa del barrio 17 de Octubre, luego de que su abuelo diera aviso a la Policía. En la vivienda también estaba su madre, de 30 años, a quien trasladaron al Hospital René Favaloro con un cuadro de aparente intoxicación.

La madre sigue internada y bajo custodia

La mujer continúa en el hospital con custodia policial, una medida que se tomó para evitar una posible fuga mientras avanza la investigación. Todavía no trascendió cuándo podría ser dada de alta.

Los celulares serán clave para reconstruir lo que pasó en las horas previas. El análisis permitirá revisar comunicaciones y otros datos que ayuden a ordenar la secuencia de los hechos y a entender en qué circunstancias murió la niña.

Por ahora, los estudios toxicológicos no dieron resultados concluyentes y falta conocer el detalle de la autopsia. En las primeras observaciones no se detectaron signos externos de violencia, pero tampoco alcanzó para determinar qué provocó la muerte.

Entre las hipótesis que se manejan, una apunta a un cuadro de desnutrición, que habría sido advertido en los primeros peritajes junto con condiciones de extrema precariedad en la vivienda. Otra línea considera una posible deshidratación y se sospecha además que la nena tenía problemas de salud previos. Ninguna de estas versiones está confirmada y dependen de lo que finalmente indique la autopsia.

La causa mantiene varias líneas abiertas. Lo que arrojen las pericias será determinante para saber cómo ocurrió y si existió alguna responsabilidad penal.