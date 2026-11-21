- El hombre había entregado un Toyota Corolla para reparaciones, pero nunca se lo devolvieron. La Policía lo localizó en el barrio Ñu Porá y lo restituyó a su dueño.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 15:30hs.

Un hombre de 30 años había entregado su Toyota Corolla en un taller de Posadas para realizar trabajos de chapa y pintura, pero nunca recuperó el vehículo. Tras denunciar el hecho, la Policía lo localizó en un desarmadero del barrio Ñu Porá, en Garupá. El rodado fue secuestrado y posteriormente restituido a su propietario.

El episodio comenzó el 5 de agosto, cuando Fernando G. dejó su vehículo gris oscuro en un taller ubicado sobre la avenida Monseñor de Andrea, en Posadas. El automóvil necesitaba reparaciones por los daños sufridos durante un despiste y, según lo acordado, los trabajos tendrían un costo de seis millones de pesos.

El propietario explicó que había entregado un anticipo de $460.000, pero las reparaciones nunca se concretaron. Cuando intentó retirar el vehículo, el responsable del establecimiento le reclamó otros $1.300.000 por supuestos gastos de estadía.

La situación se agravó cuando el hombre regresó al taller y encontró el local cerrado. Sin posibilidad de comunicarse con el encargado ni obtener información sobre el paradero del automóvil, decidió realizar la denuncia policial.

Lo encontraron en un desarmadero de Garupá

A partir de las averiguaciones, efectivos de la Comisaría Decimocuarta, dependiente de la Unidad Regional X, siguieron una pista que señalaba que el Toyota Corolla podría encontrarse en un desarmadero.

Las tareas investigativas condujeron a los uniformados hasta el barrio Ñu Porá de Garupá, donde finalmente localizaron el vehículo. Luego de verificar los datos identificatorios, procedieron a su secuestro. El rodado presentaba daños materiales.

Por disposición judicial, el automóvil fue restituido a su propietario, quien presentó la documentación correspondiente para acreditar la titularidad.

La causa continúa bajo investigación para establecer las circunstancias en las que el vehículo terminó en ese lugar e identificar las posibles responsabilidades, en el marco de una denuncia por presunta estafa.