- El español tenía prácticamente asegurado su octavo título de MotoGP, pero la lluvia provocó su caída en el GP de Portugal. Este domingo tendrá una nueva oportunidad de coronarse.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 14:25hs.

La consagración de Marc Márquez tendrá que esperar. El español protagonizó una inesperada caída en la parte final de la carrera sprint del Gran Premio de Portugal, cuando restaban apenas dos vueltas y estaba en condiciones de asegurarse su octava corona en la categoría reina del motociclismo.

El incidente ocurrió en el circuito de Algarve, en Portimao, cuando el piloto de Ducati transitaba en la tercera posición. La lluvia comenzó a intensificarse y volvió resbaladizo el asfalto. Al llegar a la curva siete, Márquez perdió el control de la moto y terminó en el suelo, sin que se produjera un contacto con otro competidor.

Pese al golpe deportivo, el español pudo levantarse y abandonar la pista caminando, sin lesiones. Sin embargo, la caída le impidió sumar los puntos que necesitaba para cerrar anticipadamente la pelea por el campeonato.

Bezzecchi ganó y Jorge Martín aprovechó la oportunidad

La carrera quedó en manos del italiano Marco Bezzecchi, de Aprilia, quien se impuso de principio a fin. El podio lo completaron el español Raúl Fernández, del equipo Trackhouse, y Álex Márquez, hermano de Marc, que terminó tercero.

Jorge Martín, principal rival del piloto de Ducati en la lucha por el campeonato, finalizó quinto y consiguió sumar puntos importantes. De esta manera, la caída del líder evitó que la definición quedara resuelta este sábado y mantuvo abiertas las posibilidades matemáticas de sus perseguidores.

Márquez necesitaba sumar dos puntos más que Martín para asegurarse el título durante la sprint. La oportunidad parecía encaminada porque marchaba tercero, pero el cambio en las condiciones climáticas alteró el desenlace de la competencia.

Una nueva oportunidad este domingo

El español tendrá una nueva posibilidad de consagrarse en la carrera principal del Gran Premio de Portugal, prevista para este domingo a las 10 (hora argentina).

Márquez llega a la definición con una ventaja de 55 puntos sobre Martín y 62 sobre Bezzecchi, cuando todavía quedan competencias por disputarse en la temporada. El campeonato está prácticamente encaminado, pero la caída le impidió festejar antes de tiempo.

El objetivo es conseguir su octavo campeonato de MotoGP y su décimo título mundial en las distintas categorías del motociclismo, una marca que lo acercaría todavía más a los grandes nombres de la historia de este deporte.