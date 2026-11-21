El evento estaba previsto para este sábado, desde las 19, en el parque María Morínigo de Posadas. La organización resolvió reprogramarlo ante la posibilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche. La nueva fecha será anunciada próximamente.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 14:02hs.

La propuesta iba a reunir a los seguidores del metal en un encuentro al aire libre, con entrada en el parque ubicado en la intersección de las avenidas Marconi y Trincheras de San José.

Entre los números anunciados se encontraba la presentación de TenoNderá, que iba a compartir escenario con Marcelo Kuliva, como parte de la programación del Posadas Metal Fest.

La jornada estaba organizada con la participación de tres propuestas de la escena musical misionera. Además de Marcelo Koliva, guitarrista con más de dos décadas de trayectoria solista y referente del metal neoclásico en la provincia, estaba prevista la actuación de Alta Tensión, agrupación de hard rock oriunda de Corpus, y Tenonderá, dúo posadeño que combina rock alternativo, rap y metal industrial.

Una propuesta musical con fin solidario

El festival también tenía un propósito solidario. La convocatoria invitaba a los asistentes a colaborar con alimentos no perecederos y ropa para ayudar a las familias afectadas por las inundaciones en la región.

La actividad buscaba, además, generar un espacio abierto para visibilizar y acompañar a las bandas locales, en una propuesta pensada para disfrutar de la música al aire libre y acercar el género a nuevos públicos.

Por el momento, no se informó cuándo se realizará la nueva edición del Posadas Metal Fest.