El Parque de las Fiestas será sede del Festival Popular por el Día de la Música

Será este domingo 22 de noviembre desde las 19, con artistas y elencos locales, música y baile para toda la familia.

jueves 19 de noviembre de 2026 | 14:04hs.

El Parque de las Fiestas de Posadas será escenario este domingo 22 de noviembre de una nueva edición del Festival Popular, con el que la ciudad celebrará el Día de la Música. La propuesta arrancará a las 19 y estará abierta a todos los vecinos y las familias que quieran compartir una noche de música, baile y encuentro al aire libre. La grilla reunirá a bandas, grupos de danza y solistas de la escena local. Entre los artistas anunciados figuran el Ballet Estable Municipal y la Orquesta Folklórica Municipal, junto a Rulo Grabovieski, Nito y Rafa Villalba, Selva María, Tereza Teixeira, Alba Toledo, Prisca, Humberto Dávalos, Carlos Kijuk y Susana Gala. También subirán al escenario el Ballet Habibi Had, el Ballet Adultos Mayores Akãrague Morot, Jana y Natalia Danzas, Fabián y su Acordeón y Jorge Reyes.

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