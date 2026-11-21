La Policía de Misiones incautó más de 12 kilos de marihuana, distribuidos en 40 envoltorios y valuados en más de 41 millones de pesos, durante un procedimiento realizado en Puerto Iguazú. El operativo se inició cuando efectivos que patrullaban las inmediaciones de establecimientos escolares detectaron a un motociclista que transportaba un bulto sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre escapó y abandonó el cargamento sobre la calle.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 13:39hs.

La Policía de Misiones incautó más de 12 kilos de marihuana, distribuidos en 40 envoltorios y valuados en más de 41 millones de pesos, durante un procedimiento realizado en Puerto Iguazú. El operativo se inició cuando efectivos que patrullaban las inmediaciones de establecimientos escolares detectaron a un motociclista que transportaba un bulto sospechoso. Al advertir la presencia policial, el hombre escapó y abandonó el cargamento sobre la calle.

El procedimiento se registró el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 19:30, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta realizaban recorridas preventivas en el barrio Santa Rosa, como parte de las tareas de vigilancia en zonas cercanas a establecimientos educativos.

En esas circunstancias, los uniformados observaron a un hombre que circulaba en una motocicleta sin carenados y llevaba consigo un bulto blanco. Al notar la presencia de la patrulla, el motociclista aceleró y emprendió la fuga por la calle Los Jazmines, donde arrojó el paquete antes de continuar su huida.

Ante esta situación, los policías resguardaron el lugar y dieron intervención a la Justicia Federal. Por disposición de las autoridades judiciales, el cargamento fue trasladado a la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones correspondientes con la colaboración de efectivos de la División Drogas Peligrosas.

Posteriormente, durante la apertura del paquete, los investigadores encontraron 40 envoltorios que contenían una sustancia vegetal verde amarronada. Las pruebas orientativas de narcotest confirmaron que se trataba de cannabis sativa, con un peso total de 12,257 kilogramos.

Finalmente, la Fiscalía Federal interviniente dispuso el secuestro del estupefaciente, cuyo aforo fue establecido en $41.060.950, además de la extracción de las muestras correspondientes. Las actuaciones serán remitidas a la sede fiscal de Puerto Iguazú para continuar con la investigación.