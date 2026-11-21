El fuego provocó daños materiales totales y movilizó a Bomberos de la Policía de Misiones y Bomberos Voluntarios. Sin embargo, durante las actuaciones surgió otro dato: el propietario del inmueble, un hombre de 29 años que no se encontraba en el lugar, tenía un pedido de detención vigente por una causa de amenazas de muerte contra su expareja.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 13:29hs.

Una vivienda de madera fue consumida por las llamas durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en Hipólito Yrigoyen. El fuego provocó daños materiales totales y movilizó a Bomberos de la Policía de Misiones y Bomberos Voluntarios. Sin embargo, durante las actuaciones surgió otro dato: el propietario del inmueble, un hombre de 29 años que no se encontraba en el lugar, tenía un pedido de detención vigente por una causa de amenazas de muerte contra su expareja.

El siniestro se registró alrededor de la medianoche en el barrio Ñacanguazú, donde las llamas se propagaron por una vivienda construida en madera. Ante la magnitud del incendio, dotaciones de Bomberos de la Policía y Bomberos Voluntarios trabajaron para sofocar el fuego y evitar que se extendiera hacia sectores cercanos.

Una vez controladas las llamas, los efectivos constataron que el inmueble, perteneciente a Ramón R. (29), había quedado completamente destruido. A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas lesionadas.

Por otra parte, al avanzar con las actuaciones, los investigadores establecieron que el propietario registraba un pedido de detención vigente en una causa por amenazas de muerte contra su expareja. Como el hombre no se encontraba en el lugar cuando arribaron los policías, continúa siendo buscado para dar cumplimiento a la medida judicial.

En cuanto al origen del fuego, una de las hipótesis indica que podría haberse iniciado mientras el propietario cocinaba en el exterior de la vivienda. No obstante, las causas del incendio permanecen bajo investigación y deberán ser determinadas mediante las pericias correspondientes.