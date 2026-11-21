Fue durante un patrullaje en el barrio Villa Tacuara. Llevaba 21 dosis de cocaína, $26.300 y 40 reales en una riñonera; por disposición de la Fiscalía Federal, quedó al cuidado de sus padres.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 13:00hs.

Foto: Policía de Misiones.

El joven circulaba en bicicleta por el barrio Villa Tacuara y llevaba la droga y dinero en una riñonera. Por disposición de la Fiscalía Federal, los elementos fueron secuestrados y el adolescente quedó al cuidado de sus padres.

El procedimiento se realizó este sábado 21 de noviembre, cerca de las 3, durante un patrullaje preventivo de efectivos de la Unidad Regional V en el barrio Villa Tacuara de Puerto Iguazú.

Los policías observaron a un adolescente que circulaba en bicicleta y lo interceptaron para identificarlo. Como se negó a brindar sus datos personales, lo trasladaron a una dependencia policial, donde comprobaron que tenía 15 años.

Durante el operativo, los efectivos encontraron en una riñonera negra 21 envoltorios de papel aluminio con una sustancia cerosa de color amarronado. También llevaba $26.300 y 40 reales.

Personal especializado realizó las pruebas orientativas y confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína. Tras consultar con la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, se dispuso el secuestro de la droga y el dinero.

Además, ordenaron entregar al adolescente a sus progenitores para su guarda y cuidado, realizar un informe socioambiental y constatar su domicilio.