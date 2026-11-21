La séptima edición será este domingo 22 de noviembre, desde las 18, en La Estación. Habrá música, danza, feria de emprendedores y entrada libre.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 12:31hs.

La música litoraleña volverá a reunir a músicos, bailarines y vecinos en una nueva edición de la Rueda Chamamecera de Che Roga. El encuentro se realizará este domingo 22 de noviembre, a partir de las 18, en La Estación Industrias Culturales y Creativas, en la costanera de Posadas. La entrada será libre y se recomienda llevar silletas.

La propuesta, que llega a su séptima edición, busca recuperar el espíritu de las antiguas reuniones populares: compartir una ronda, el mate y la música. Participarán artistas de Misiones e invitados de otros puntos del país, junto con agrupaciones de danza y folkloristas.

La jornada incluirá un homenaje a Santa Cecilia, patrona de los músicos, con bendición de instrumentos y reconocimientos a referentes de la región. También habrá un baile popular abierto a toda la comunidad.

Además, feriantes y emprendedores locales ofrecerán productos regionales, artesanías y gastronomía típica. La actividad combinará música, danza y producción local en un espacio de encuentro para celebrar la cultura litoraleña.

“La Rueda nació para que nadie toque solo. Es el patio de Che Roga llevado a La Estación, donde todos son bienvenidos a cantar, bailar y celebrar a Santa Cecilia, que es quien cuida a los músicos”, expresaron desde la organización.