Un hombre de 72 años denunció que su yerno de 90 le disparó cuando fue a reclamar una deuda en una vivienda del kilómetro 6 de Eldorado. La Policía secuestró un revólver calibre .32 y el acusado recuperó la libertad por disposición judicial.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 12:44hs.

Un reclamo familiar por una deuda de dinero terminó con un hombre de 72 años herido de bala en Eldorado. Según denunció, fue hasta la casa de su hija para exigir el pago de una suma pendiente y su yerno, de 90 años, habría disparado varias veces desde el interior de la vivienda. Uno de los proyectiles lo alcanzó en la pierna derecha. La Policía demoró al acusado y secuestró un revólver calibre .32.

El hecho se conoció cerca de las 23 del viernes, cuando Arsenio B. (72) se presentó en una dependencia policial con una herida en la pierna y relató lo ocurrido en una vivienda de la zona del kilómetro 6 de Eldorado.

De acuerdo con su denuncia, había acudido al domicilio de su yerno, Agustín S. (90), para reclamar una deuda que mantenía su hija. En medio del planteo, el dueño de casa habría efectuado varios disparos a través de una abertura de la ventana. Uno de los proyectiles impactó en la pierna derecha del hombre.

Tras recibir la denuncia, una comisión policial se dirigió al inmueble y demoró al acusado. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver calibre .32 largo, marca Italo, que estaba sin proyectiles, además de una vaina servida. Los elementos fueron incorporados a la investigación.

La víctima fue examinada por el médico policial, quien constató la lesión y estimó un tiempo de curación de diez días, salvo complicaciones. Por disposición de la Justicia, el acusado fue notificado de la instrucción de la causa y luego recuperó la libertad.