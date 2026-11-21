Una madre denunció que su hijo de 13 años había sido secuestrado por desconocidos que circulaban en una camioneta blanca. El adolescente había regresado a su casa descalzo, sucio y sin su bicicleta, asegurando que lo habían obligado a subir al vehículo. Sin embargo, la investigación de la Policía de Misiones permitió reconstruir sus movimientos y determinar que el relato inicial no coincidía con los hechos. Detrás de la situación surgió un conflicto familiar que derivó en intervención judicial.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 13:25hs.

Una madre denunció que su hijo de 13 años había sido secuestrado por desconocidos que circulaban en una camioneta blanca en Jardín América. El adolescente había regresado a su casa descalzo, sucio y sin su bicicleta, asegurando que lo habían obligado a subir al vehículo. Sin embargo, la investigación de la Policía de Misiones permitió reconstruir sus movimientos y determinar que el relato inicial no coincidía con los hechos. Detrás de la situación también surgió un conflicto familiar que motivó la intervención de la Justicia.

El episodio se conoció el viernes 20 de noviembre, alrededor de las 22:10, cuando Carmen G. (39) se presentó en la Comisaría Primera y denunció que su hijo había salido de su vivienda del barrio Prosol cerca de las 16 horas, a bordo de una bicicleta negra con detalles turquesas.

Según explicó, el adolescente regresó alrededor de las 21 horas, sin calzado y sin el rodado. Al preguntarle qué había sucedido, manifestó que desconocidos lo habían obligado a subir a una camioneta blanca y que posteriormente había despertado en inmediaciones de la avenida Niágara, frente a una iglesia.

Ante la gravedad de la denuncia, los efectivos iniciaron averiguaciones para reconstruir el recorrido del adolescente y establecer la posible participación de terceros. Sin embargo, las tareas investigativas permitieron determinar que había estado recorriendo el barrio Lomas y que también había visitado la vivienda de un amigo, donde compartieron tereré y lavaron su bicicleta.

Asimismo, los investigadores establecieron que el rodado había sido ocultado en una zona de monte cercana a esa vivienda. A partir de estos elementos, surgieron inconsistencias en la versión inicial sobre el supuesto secuestro. Durante las actuaciones, el adolescente también manifestó que no quería regresar a su hogar debido a problemas familiares.

Finalmente, los policías localizaron y recuperaron la bicicleta y las zapatillas en el sector señalado. El juez, dispuso que el adolescente permaneciera bajo la guarda y custodia de sus progenitores.