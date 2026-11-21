Un joven de 19 años que conducía un Chevrolet Prisma con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en Posadas. El vehículo despistó, impactó contra un poste del tendido eléctrico y terminó chocando contra una vivienda. Tanto el conductor como su acompañante, también de 19 años, sufrieron lesiones leves. La Policía intervino y lo detuvo.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 13:34hs.

Un joven de 19 años que conducía un Chevrolet Prisma con 0,95 gramos de alcohol por litro de sangre protagonizó un siniestro vial durante la madrugada de este sábado 21 de noviembre en Posadas. El vehículo despistó, impactó contra un poste del tendido eléctrico y terminó chocando contra una vivienda. Tanto el conductor como su acompañante, también de 19 años, sufrieron lesiones leves. La Policía intervino y lo detuvo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3 horas, cuando Juan Pablo V. (19) circulaba por la avenida Lavalle al mando de un Chevrolet Prisma gris, acompañado por Delfina M. (19). Por causas que se investigan, perdió el control del automóvil, salió de la calzada y chocó contra un poste del tendido eléctrico y posteriormente contra una vivienda.

Tras el impacto, una ambulancia acudió al lugar y el personal sanitario asistió a ambos ocupantes, quienes presentaban lesiones leves y no requirieron traslado hospitalario.

En tanto, efectivos de Seguridad Vial y Turismo realizaron el test de alcoholemia al conductor, que arrojó un resultado positivo de 0,95 g/L de alcohol en sangre, superando el límite legal de alcoholemia cero vigente para conducir.

Ante esta situación, el joven fue demorado y posteriormente, por disposición judicial, quedó supeditado a la causa.

Por otra parte, una dotación de Bomberos Zona Sur trabajó para retirar el automóvil, que había quedado sobre la vereda, y desplazarlo hasta la calzada, liberando el sector afectado.

Finalmente, personal de Policía Científica y otras áreas especializadas realizó las actuaciones correspondientes para establecer las circunstancias del siniestro.