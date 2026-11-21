- El exabogado volvió a instalar la hipótesis de que el niño murió atropellado y fue arrojado en una laguna. La familia rechazó sus afirmaciones antes de su declaración judicial.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 14:19hs.

Antes de declarar en el juicio, Codazzi busca desviar la investigación con la supuesta confesión de Laudelina

El abogado José Alejandro Fernández Codazzi aseguró que la tía del niño le había contado que Loan murió atropellado y que su cuerpo fue arrojado en una laguna de la zona de 9 de Julio. También sostuvo que Laudelina le describió cómo habría participado en la maniobra de plantar el botín del pequeño para orientar la investigación hacia la hipótesis de un accidente.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista televisiva y volvieron a colocar al letrado en el centro de la controversia judicial. El Tribunal Oral Federal resolvió convocarlo para el próximo jueves 26 de noviembre, cuando deberá ratificar y explicar bajo juramento los dichos que hizo públicos.

La supuesta confesión y las acusaciones

Durante la entrevista, Codazzi reconstruyó las conversaciones privadas que, según afirmó, mantuvo con Laudelina durante los primeros días de la investigación. "Laudelina me dijo que Loan estaba en una de las lagunas, pero no se buscó como se tenía que buscar", sostuvo.

El exdefensor también aseguró que la mujer le había contado que participó en la colocación de la zapatilla del niño y que recibió indicaciones de María Victoria Caillava sobre el lugar donde debía dejarla. Incluso afirmó que su entonces defendida le mostró cómo había realizado esa maniobra.

En su exposición, volvió sobre la declaración que Laudelina brindó ante la Fiscalía entre el 5 y el 6 de julio de 2024, cuando sostuvo que Loan había sido atropellado por una camioneta y que luego se había ocultado lo ocurrido. Codazzi calificó aquella presentación como "brillante" y afirmó que los abogados presentes habían quedado convencidos de la hipótesis del accidente.

También contó que después de esa declaración habría iniciado conversaciones con representantes de la Fiscalía para explorar un eventual acuerdo de colaboración o un juicio abreviado, a cambio de que se aportara información sobre el paradero del niño. Según su versión, Laudelina estaba dispuesta a negociar y volvió a señalar una laguna como posible lugar donde estaría el cuerpo.

El letrado ubicó ese sector en inmediaciones de una casa quinta vinculada a Jorge Bertón, hijo de Caillava, y sostuvo que allí no se habrían realizado rastrillajes adecuados.

Los cuestionamientos a la versión de Codazzi

Las afirmaciones del exabogado fueron rechazadas por María Belén Russo Cornara, representante legal de los padres de Loan, quien negó que exista una confesión comprobada sobre la presencia del cuerpo en una laguna. La letrada consideró que Codazzi busca atacar a la familia antes de comparecer ante el tribunal y remarcó que sus dichos no están respaldados por pruebas concretas.

La actual defensora de Laudelina, Mónica Chirivín, también cuestionó la conducta del exrepresentante legal. Señaló que sus intervenciones públicas y su presencia en la sala donde se desarrolla el debate, pese a estar convocado como testigo, constituyeron una falta de respeto al tribunal. Además, cuestionó por qué, si Codazzi conocía desde hacía tanto tiempo el supuesto destino de Loan, no había aportado esa información anteriormente.

Chirivín también recordó que su defendida había denunciado presiones para sostener inicialmente la hipótesis del accidente y que posteriormente se retractó de esa versión. En ese sentido, sostuvo que las conversaciones privadas que Codazzi dice haber mantenido con Laudelina deberán ser examinadas en el ámbito judicial.

Desde el Ministerio Público Fiscal también marcaron una diferencia entre las revelaciones televisivas y los elementos incorporados al expediente. El fiscal general Carlos Schaefer advirtió que Codazzi no es testigo directo de lo sucedido, sino que su conocimiento sobre esa supuesta maniobra proviene de conversaciones que atribuye a Laudelina, quien posteriormente modificó su versión de los hechos.

La declaración del próximo 26 de noviembre será clave para que el exabogado explique el origen de la información que asegura conocer, precise las circunstancias en las que habría recibido esa supuesta confesión y responda sobre los motivos por los que no la comunicó antes a la Justicia.