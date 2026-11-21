El hombre, de 35 años, intentaba ingresar al país desde Paraguay con la droga oculta en distintos sectores de su auto.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 14:40hs.

Un control en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz terminó con un conductor argentino de 35 años detenido, luego de que se descubriera que llevaba más de 212 kilos de marihuana en su auto. El hombre intentaba ingresar al país desde Paraguay cuando el vehículo, de patente argentina, fue elegido para una revisión más minuciosa.

Los agentes de Aduana lo derivaron al sector de dársenas, donde el rodado pasó por un camión escáner. Las imágenes mostraron anomalías en distintos compartimentos del auto, lo que motivó una inspección a fondo.

Con ese indicio, el personal encontró paquetes de marihuana escondidos debajo del capó, detrás del tablero y en el piso. La carga estaba distribuida en varios sectores para pasar inadvertida, pero el escáner permitió confirmar su presencia.

El conductor quedó a disposición de la Justicia Federal

Tras el hallazgo, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Unidad Fiscal Posadas, que investiga el hecho como presunto contrabando agravado de estupefacientes.

El cargamento superó los 212 kilos y su valor fue estimado en unos 832 millones de pesos. Tanto la droga como el vehículo quedaron secuestrados y sujetos a las actuaciones judiciales.

El puente que une Posadas con Encarnación es uno de los principales pasos fronterizos entre Argentina y Paraguay, y allí se realizan controles permanentes de este tipo.