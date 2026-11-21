Este año se habilitaron cuatro aulas satélites y la provincia alcanzó los 21 espacios educativos. Para 2027 proyectan ampliar la cobertura a nuevas localidades.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 16:12hs.

La Modalidad de Educación Hospitalaria y Domiciliaria permite que los estudiantes que atraviesan problemas de salud continúen con su trayectoria escolar, ya sea durante una internación o mientras cumplen reposo en sus hogares. En Misiones, este acompañamiento se desarrolla mediante escuelas y aulas satélites distribuidas en distintas localidades, con docentes que adaptan las actividades a las condiciones de cada alumno. Este año, la modalidad amplió su presencia en la provincia y avanzó en distintas medidas destinadas a fortalecer su funcionamiento.

“Este año fue muy productivo y exitoso en cuanto al crecimiento de la modalidad domiciliaria y hospitalaria en Misiones. El año pasado terminamos con el logro de tener nuestra propia reglamentación, mediante la resolución 6163/25 del Consejo General de Educación, y a principios de 2026 también salió una resolución del Ministerio que respalda esa normativa”, destacó Andrés Rehe, coordinador provincial de Educación Domiciliaria y Hospitalaria.

En cuanto a la atención educativa, hasta octubre se registraron aproximadamente 3.800 estudiantes acompañados en toda la provincia. La cifra todavía no incluye noviembre ni diciembre, por lo que el balance definitivo se conocerá una vez finalizado el ciclo lectivo. Actualmente, la modalidad recibe entre 400 y 500 alumnos por mes, una demanda que permite proyectar que el total anual volverá a superar los 4.000 estudiantes.

“De todos esos alumnos, el 70% se atiende en los hospitales y el 30% en domicilio. Aproximadamente el 60% corresponde a estudiantes de primaria, un 20% al nivel inicial y otro 20% a secundaria. También atendemos a algunos alumnos de la modalidad especial”, detalló el funcionario.

Respecto de la procedencia escolar, el servicio alcanza tanto a estudiantes de instituciones públicas como privadas. Entre el 15% y el 18% de quienes reciben acompañamiento pertenecen a establecimientos de gestión privada, mientras que el porcentaje restante corresponde a escuelas públicas. La atención se organiza según las necesidades de cada caso, independientemente de la institución educativa a la que asista el alumno.

“En el hospital, desde el día uno que el alumno se interna, las docentes recorren las salas y ya le dan clases. Hacen un repaso de lo que están dando en el grado a los chicos que están internados. En domicilio necesitamos un certificado médico de 15 días en adelante para inicial y primaria, y de 30 días en adelante para secundaria”.

Uno de los principales avances de 2026 fue la habilitación de cuatro aulas satélites en Candelaria, Pozo Azul, Montecarlo y Dos de Mayo. La última comenzó a funcionar el lunes 16 de noviembre en el hospital nivel I de Dos de Mayo, mientras que la de Montecarlo había sido inaugurada días antes. Con estas incorporaciones, Misiones cuenta actualmente con diez escuelas hospitalarias y once aulas satélites, que conforman una red de 21 espacios educativos.

“También hemos firmado un convenio de uso compartido con el Ministerio de Salud, entre el ministro Héctor González y la presidenta del Consejo General de Educación, Daniela López. Esto permite garantizar el normal funcionamiento de nuestras aulas satélites dentro de los hospitales y la continuidad de las escuelas que ya están funcionando, además de las que podamos habilitar a futuro”, señaló el coordinador.

El crecimiento de la modalidad también estuvo acompañado por la incorporación de personal especializado. Actualmente funcionan 99 cargos, entre docentes, directivos y equipos de orientación. Al sumar las horas destinadas a psicopedagogía y tecnología, la estructura representa aproximadamente 116 cargos docentes equivalentes. A su vez, se incorporaron maestras de nivel inicial en Posadas y Leandro N. Alem, con el propósito de fortalecer la atención de los más pequeños.

“Este año también logramos una resolución para que las docentes embarazadas puedan tramitar el cambio de tareas desde el momento de la gestación. Pueden seguir trabajando en la modalidad, pero sin ingresar a las salas de los hospitales ni a los domicilios, como una medida de prevención durante el embarazo”.

En materia laboral, la coordinación provincial mantiene reuniones técnicas con el Consejo General de Educación y los gremios docentes para avanzar en el reconocimiento de las condiciones particulares de trabajo. La propuesta contempla un adicional por tarea diferenciada, teniendo en cuenta los traslados a los hogares y la exposición a enfermedades. Hasta el momento se realizaron dos mesas técnicas y el planteo continúa en tratamiento.

“Para el año que viene queremos seguir atendiendo a más alumnos donde lo necesitan. Nuestro objetivo es habilitar un aula satélite o una escuela en Bernardo de Irigoyen, Puerto Rico, Puerto Esperanza o Wanda, y también en Concepción de la Sierra. Necesitamos seguir llegando a las localidades donde todavía no tenemos estos espacios”.

La ampliación territorial busca agilizar la continuidad pedagógica de los estudiantes que reciben el alta hospitalaria, pero deben permanecer en reposo en sus localidades de origen. Contar con equipos educativos cercanos facilita la articulación entre los hospitales, las familias y las instituciones escolares, especialmente cuando los tratamientos o períodos de recuperación se extienden durante varias semanas o meses.

“Si desde el Hospital Pediátrico de Posadas me avisan que un alumno recibe el alta y tiene que hacer reposo en el interior, contar con un aula satélite habilitada hace que el protocolo sea mucho más rápido. El chico llega a su casa y al otro día la maestra ya puede estar acompañándolo con la parte educativa, aunque tenga que permanecer en reposo uno, dos, tres meses o todo el año”, concluyó Rehe.