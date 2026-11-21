El presidente de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Eldorado, Roberto Mareco, confirmó que llegaron este sábado cerca de las 14. “Se me vino todo el recuerdo”, expresó sobre las primeras sensaciones al volver a pisar las islas.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 16:04hs.

Después de 44 años, los veteranos de guerra de Eldorado volvieron a pisar las Islas Malvinas, donde combatieron durante el conflicto bélico de 1982. La delegación arribó este sábado alrededor de las 14, en un regreso cargado de emociones y recuerdos que permanecieron presentes durante más de cuatro décadas. El viaje representa la concreción de un sueño que durante mucho tiempo parecía inalcanzable por los costos que implicaba.

“Muy fuerte, muy fuerte, todo muy fuerte para nosotros. Lo estamos asimilando. Al venir hacia Malvinas tuvimos que pasar cerca de Monte Harriet y la verdad que me afectó mucho. Son varias las sensaciones que sentí al volver a pisar nuestra Malvinas. Es una sensación muy rara volver a ver lo que pasó hace 44 años, es casi inexplicable para mí con palabras”, expresó Roberto Mareco, presidente de la Asociación Civil de Veteranos de Guerra de Eldorado, en diálogo con El Territorio.

Tras completar el recorrido aéreo que incluyó escalas en Buenos Aires, Santiago de Chile y Punta Arenas, los excombatientes llegaron a las islas y se instalaron en el hotel Malvinas House, ubicado en Puerto Argentino. Durante la primera jornada tenían previsto descansar y compartir una cena, mientras que a partir del domingo comenzarán a recorrer los lugares donde estuvieron destinados durante la guerra, incluidas las posiciones que ocuparon en 1982.

“Ahora vamos a descansar, vamos a cenar y a partir de mañana vamos a estar recorriendo, iniciando nuestro itinerario. Vamos a estar recorriendo nuestras posiciones, nuestros pozos de zorro y veremos cómo nos sentimos. La preparación que tuvimos durante estos días en el continente a mí me sobrepasó, porque al volver a ver Malvinas se me vino todo el recuerdo de lo que fue aquella época”, compartió Mareco.

El itinerario comenzará mañana y contempla visitas al cementerio de Darwin, San Carlos, Monte Kent, Monte Harriet, Monte Dos Hermanas, Monte Longdon y Monte Tumbledown, entre otros puntos vinculados con el conflicto. Cada uno de los ocho veteranos ocupó una posición diferente durante la guerra, por lo que el recorrido permitirá que regresen a los escenarios donde prestaron servicio. En el caso de Mareco, uno de los momentos más significativos será volver a Monte Harriet, donde cayó prisionero el 11 de junio de 1982.

“Para nosotros significó todo un sueño volver a visitar a nuestros camaradas que quedaron acá. Vamos a estar en el cementerio y también en nuestras posiciones. Es un sueño que teníamos hace muchos años y que por suerte pudimos concretar”, manifestó el veterano.

La delegación está integrada por Roberto Mareco, Darío Gogolín, Benito Benítez, José Donato Portillo, Asunción Duarte, Miguel Talavera, Luis Kovalski y Miguel Cabral, acompañados por el intendente de Eldorado, Rodrigo “Pipo” Durán. Durante los siete días de permanencia en las islas, los excombatientes tendrán la oportunidad de reencontrarse con lugares que marcaron sus vidas y rendir homenaje a los compañeros que murieron durante la guerra.