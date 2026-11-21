Empezó la peregrinación a Loreto desde Jardín América

Con fe y motivados por reunirse en el Santuario de Nuestra Señora de Loreto, un gran número de personas salieron desde la ciudad de Jardín América para encontrarse con Mamá María

sábado 21 de noviembre de 2026 | 19:52hs.

La convocatoria se concentró en la terminal de ómnibus local, alrededor de 150 a 170 feligreses salieron desde la ciudad de las diagonales para participar de la Santa Misa este domingo en la localidad de Loreto y encontrarse con peregrinos de otras ciudades que forman parte de la Diócesis de Posadas. La Celebración de la Eucaristía estará a cargo de monseñor Juan Ruben Martinez, obispo de la diócesis. Desde Jardín América a pesar del calor, varios jardinenses se concentraron para salir caminando mientras rezan y cantan van hacia Loreto, donde la Misa empezará a partir de las 9 horas.

❮ ❯

Compartí esta nota: