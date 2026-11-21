El Consejo del Centro Regional Misiones envió una carta a diputados y senadores para que frenen el artículo 21 del Presupuesto 2027, que deroga la alícuota del 0,45% sobre las importaciones con la que se financia el organismo. El reclamo se replica en todas las provincias, en la semana previa al debate en el recinto.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 18:05hs.

Los integrantes del Consejo del Centro Regional Misiones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) enviaron una carta a los diputados y senadores nacionales misioneros para pedirles que rechacen la propuesta del Presupuesto 2027 que elimina uno de los principales mecanismos de financiamiento del organismo. El pedido llega a pocos días de que el proyecto se trate en la Cámara de Diputados, prevista para el miércoles 25 de noviembre.

En la nota, el Consejo expresa su "profunda preocupación" y su "más enérgico rechazo" al artículo 21 del Capítulo III del proyecto, que prevé "la eliminación de la alícuota del 0,45% correspondiente a los derechos de importación". Ese artículo deroga el inciso a) del artículo 16 del Decreto-Ley 21.680, que desde 2002 vincula una parte de la recaudación sobre las importaciones con el fondeo del INTA. Según el análisis de la ley de gastos que difundieron medios especializados, esa fuente aportó en 2026 unos $513.034 millones, el 57% de los recursos del organismo.

El argumento institucional

El planteo del Consejo no es solo presupuestario. Los firmantes sostienen que "la Ley de Presupuesto no puede modificar leyes específicas ni afectar la autarquía de organismos creados por ellas, tal como ocurre con el INTA". Y advierten que cualquier intento de "alterar, reducir o reasignar los recursos previstos por el marco legal vigente" constituye "una vulneración de los principios de institucionalidad y seguridad jurídica".

La carta enumera qué estaría en juego: la investigación agropecuaria, la extensión rural, la innovación tecnológica, la transferencia de conocimientos al sector productivo y el acompañamiento a productores, cooperativas, gobiernos locales y organizaciones de la sociedad civil. "El INTA no es simplemente un organismo estatal. Es una institución estratégica para el desarrollo productivo, la innovación tecnológica, la generación de empleo, la sostenibilidad ambiental, la seguridad alimentaria", afirman.

El texto subraya además el peso del organismo en una provincia de pequeños productores. Según el Consejo, con la cantidad de unidades de pequeña escala y de agricultura familiar que caracteriza a Misiones, esos productores no podrían lograr mejoras sin la presencia y el acompañamiento constante de los equipos técnicos del INTA. El pedido final es que los legisladores "rechacen toda iniciativa orientada a eliminar esta alícuota o a vulnerar la autonomía, el patrimonio y la estructura institucional" del instituto.

Un reclamo que se repite en todo el país

Según pudo saber El Territorio, la presentación de la carta no es una iniciativa aislada. Se está dando en todas las provincias, cada consejo regional con sus propios legisladores y con las particularidades locales de su territorio.

También supo este medio que los consejos regionales decidieron avanzar con la presentación desoyendo al Presidente del Consejo Directivo Nacional del organismo, quien no quería que intervinieran.

En paralelo, durante el debate del presupuesto, los presidentes de los consejos regionales pidieron ser escuchados en dos comisiones de la Cámara de Diputados: la de Agricultura y la de Economías Regionales. La de Agricultura, presidida por un legislador de La Libertad Avanza, no quiso recibirlos. La de Economías y Desarrollo Regional, que preside el diputado Luis Basterra, sí lo hizo. En esa comisión se realizó una reunión informativa sobre el presupuesto del INTA, en la que se cuestionó el artículo 21.

La propuesta de financiar la ciencia con fondos de la SIDE

El reclamo del INTA se cruza con una iniciativa del diputado nacional por Misiones Oscar Herrera Ahuad. El presidente del bloque Argentina Federal presentó el 4 de noviembre, como vocal de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una enmienda al proyecto. Propone sumar $6,01 billones a la Función Ciencia y Técnica, con refuerzo prioritario para el CONICET, el INTA, la CNEA y el INTI. El dinero saldría de una reducción equivalente de las partidas de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y, de forma subsidiaria, de la readecuación de mayores ingresos tributarios.

Herrera Ahuad cuestiona que el proyecto del Ejecutivo asigne a esa función $2,6 billones, el 0,178% del PBI, frente a la meta legal del 0,59% que fija para 2027 la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Sobre el INTA, señala un recorte real del 18,4% para 2027 respecto de 2026 y una pérdida acumulada del 47,2% desde 2023, lo que, advierte, compromete "la asistencia y extensión técnica en las provincias". En contraste, plantea que la SIDE registró un aumento real acumulado del 63% entre 2023 y 2026.

El diputado coincide con el Consejo en el argumento de fondo: "La Ley de Presupuesto no puede ser utilizada de forma discrecional para derogar de hecho los pisos mínimos de protección e inversión tecnológica sancionados por leyes de la Nación".

El proyecto llegará al recinto con dictamen de mayoría obtenido con el respaldo de bloques aliados al oficialismo. Después deberá pasar por el Senado. Allí, los legisladores misioneros recibirán el mismo pedido que hoy se les hizo llegar: que la ley de gastos no alcance la fuente de financiamiento de una institución a la que los productores de la provincia consideran una herramienta central.