La Policía de Misiones detuvo a dos hombres durante la mañana de este sábado en distintos procedimientos realizados en Posadas. Uno de ellos fue detectado por las cámaras del CIO-911 mientras trasladaba elementos sospechados de haber sido recientemente robados y, al advertir la llegada de los efectivos, intentó escapar. En otra intervención, el Grupo de Acción Preventiva (GAP) arrestó a un hombre que arrojaba piedras contra vehículos y peatones en la Placita del Puente.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 17:35hs.

La Policía de Misiones detuvo a dos hombres durante la mañana de este sábado en distintos procedimientos realizados en Posadas. Uno de ellos fue detectado por las cámaras del CIO-911 mientras trasladaba elementos sospechados de haber sido recientemente robados y, al advertir la llegada de los efectivos, intentó escapar. En otra intervención, el Grupo de Acción Preventiva (GAP) arrestó a un hombre que arrojaba piedras contra vehículos y peatones en la Placita del Puente.

El primer procedimiento se registró alrededor de las 5:30, cuando operadores de videovigilancia del 911, desde el centro de monitoreo de San Isidro, detectaron movimientos sospechosos de un hombre que caminaba por inmediaciones de la avenida 192 y calle 81B, transportando elementos de dudosa procedencia.

A partir del seguimiento en tiempo real, los operadores alertaron a los efectivos de la Comisaría 15.ª, quienes se desplazaron hasta el sector. Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó dos mancuernas de hierro e intentó escapar corriendo.

Sin embargo, tras una persecución de varias cuadras, los uniformados lograron alcanzarlo y detenerlo. Fue identificado como Luciano G. (24). Durante la intervención, uno de los oficiales sufrió un hematoma en la frente y escoriaciones en un codo.

Por otra parte, cerca de las 8:30, efectivos del Grupo de Acción Preventiva intervinieron en la zona de la Placita del Puente, donde un hombre arrojaba piedras contra vehículos y transeúntes, poniendo en riesgo a quienes circulaban por el lugar.

Cuando los policías intentaron identificarlo, el involucrado reaccionó de manera agresiva e intentó darse a la fuga. No obstante, fue rápidamente reducido y detenido. Se trata de Alejandro Matías A. (46).

Finalmente, ambos hombres fueron trasladados a dependencias policiales, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades correspondientes.