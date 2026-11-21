Apóstoles

No aguantó más y pidió a la Policía que detuviera a su hijo que alcoholizado y a los gritos le exigía dinero

Un padre solicitó la intervención de la Policía de Misiones luego de que su hijo de 26 años, en avanzado estado de ebriedad, protagonizara disturbios dentro de la vivienda familiar y le exigiera dinero a los gritos. El joven terminó detenido y el test de alcoholemia reveló que tenía 2,90 gramos de alcohol por litro de sangre.

sábado 21 de noviembre de 2026 | 17:31hs.

Un padre solicitó la intervención de la Policía de Misiones luego de que su hijo de 26 años, en avanzado estado de ebriedad, protagonizara disturbios dentro de la vivienda familiar y le exigiera dinero a los gritos. El joven terminó detenido y el test de alcoholemia reveló que tenía 2,90 gramos de alcohol por litro de sangre. El episodio ocurrió este sábado, cerca de las 10:20 horas, en el barrio Andresito de Apóstoles, donde efectivos de la División Comando Radioeléctrico de la Unidad Regional VII acudieron ante el pedido de auxilio del propietario de la vivienda. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con el hombre, quien manifestó que su hijo se encontraba alcoholizado, ocasionaba disturbios y le exigía insistentemente que le entregara dinero. Ante esta situación, los policías intervinieron y procedieron a la detención de José N. (26). Posteriormente, se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 2,90 g/l, confirmando el elevado nivel de alcohol en sangre. Finalmente, el joven quedó a disposición de las autoridades competentes, en el marco de actuaciones por violencia familiar.

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